Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

Takeaways by to pontiki AI Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη για να παρουσιάσει ιδέες σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η πρόοδος στη διευθέτηση της σύγκρουσης είναι θεωρητικά δυνατή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη της κατάστασης εξαρτάται από τις αποφάσεις του Κιέβου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεση της Ρωσίας να αποκαταστήσει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την απελευθέρωση ενός Αμερικανού πολίτη που είχε φυλακιστεί με την κατηγορία συμμετοχής στις πολεμικές επιχειρήσεις.

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Η πρόοδος προς τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι «θεωρητικά δυνατή», αλλά πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα λάβει το Κίεβο, δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το Κρεμλίνο σήμερα ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη.

Εάν η Ουκρανία δεν καταφέρει να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις, η κατάσταση για το Κίεβο θα είναι χειρότερη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Πεσκόφ φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει τις αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία και οι συνομιλίες Πούτιν-Γουίτκοφ θα είναι σοβαρές και μακράς διαρκείας.

Η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο «ιδέες» για μια «ειρηνευτική συμφωνία» με την Ουκρανία, κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ανδρών στην Αγία Πετρούπολη.

«Έχουμε φέρει μερικά έγγραφα, ουσιαστικά πρόκειται για μερικές ιδέες που αφορούν διάφορα στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε όποτε σας εξυπηρετεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, που χθες, Τρίτη, συναντήθηκε στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πήγε στη Ρωσία με την ελπίδα να συζητήσει για την αναβίωση των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι και μόνο η συζήτηση για το «ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα» θα είναι από μόνη της «σημαντική».

Ο Γουίτκοφ εκτίμησε επίσης ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγνκτον «καταδεικνύει τις δυνατότητες που μας προσφέρονται για το μέλλον», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Λίγο νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας αρμόδιος για την Ενέργεια Αλεξάντρ Νόβακ δήλωσε ότι αύριο, Πέμπτη, θα αναχωρήσει το πρώτο τάνκερ που μεταφέρει ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, αίροντας τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας και προκαλώντας τις έντονες επικρίσεις της Ουκρανίας και των συμμάχων της. Ο Τραμπ θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Πούτιν φέρεται να εξέφρασε ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ντίζελ.

Πούτιν: Ο Τραμπ θέλει να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες στην Ουκρανία

Κατά την αρχική συνομιλία του με τον Γουίτκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, στην πιο πρόσφατη επικοινωνία τους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, ώστε να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τον Αμερικανό απεσταλμένο να μεταφέρει τις ευχαριστίες του τόσο στον Τραμπ όσο και στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο.

Γουίτκοφ: «Υπάρχει βάση για να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία»

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εξετάσει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, σε επίπεδο «τεχνικών συζητήσεων».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση στο Όσλο, εκτιμώντας ότι «έχουν τεθεί οι βάσεις για να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μετέφερε έγγραφα στα οποία περιγράφονται «προσεγγίσεις για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τις θέσεις που παρουσίασαν οι δύο πλευρές κατά την αρχική ανταλλαγή απόψεων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία για την επίτευξη εκεχειρίας.

Οικονομική συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ: Η συμφωνία για το ντίζελ και η πρόταση για λιπάσματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πούτιν στην προοπτική επαναπροσέγγισης Μόσχας και Ουάσινγκτον στον οικονομικό τομέα, προτείνοντας στον Γουίτκοφ να συζητηθεί η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συμφωνία για το ντίζελ με την αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι, μετά τη σχετική απόφαση, οι τιμές στις παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν κατά 5% έως 6%.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των ρωσικών εξαγωγών λιπασμάτων προς την αμερικανική αγορά.

«Θα μπορούσαμε να προμηθεύσουμε τις ΗΠΑ με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχει μεταδώσει ο Guardian, στελέχη τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών έχουν επικρίνει την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να χαλαρώσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τις συνέπειες της πολιτικής αυτής στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πούτιν: Έτοιμη η Ρωσία να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα του Ιράν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ενδιαφέρον να ενημερωθεί για τις αμερικανικές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις, πέρα από το βασικό αντικείμενο της συνάντησης, που ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία απελευθέρωσε Αμερικανό που είχε φυλακιστεί για συμμετοχή στον πόλεμο

Την ίδια ημέρα έγινε γνωστή και η απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη που κρατούνταν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές Αρχές απελευθέρωσαν τον Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2024 και είχε φυλακιστεί με την κατηγορία ότι συμμετείχε ως μισθοφόρος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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