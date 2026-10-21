Πανηγυρίζει ο Ερντογάν και η αντιπολίτευση για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Η Γαλάζια Πατρίδα και οι τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Takeaways by to pontiki AI Η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την απόφαση ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομόφωνης έγκρισης από το λιβυκό Κοινοβούλιο.

Η τουρκική κυβέρνηση συνδέει την επικύρωση του μνημονίου με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Άγκυρας και την προώθηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας υποστήριξε επίσης την απόφαση, επικρίνοντας τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τονίζοντας ότι τα συμφέροντα της χώρας υπερβαίνουν τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η συμφωνία στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και συμβάλλει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με τη Λιβύη.

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Την ικανοποίησή της εκφράζει η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την κυβέρνηση της Άγκυρας αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση να αποτιμούν την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα για τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε την απόφαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομόφωνη έγκρισή της από το λιβυκό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο κ. Ερντογάν χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετικά χαρμόσυνη είδηση» και ευχήθηκε η συμφωνία να αποβεί επωφελής.

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία συνδέει την έγκριση του μνημονίου με την ενίσχυση των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Άγκυρας και την περαιτέρω διμερή συνεργασία.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έκανε λόγο για «σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε επίσης την απόφαση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι το μνημόνιο του 2019 στηρίζεται «στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας», ενώ συμβάλλει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης.

Η απόφαση της λιβυκής Βουλής προκάλεσε και τη θετική αντίδραση της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, απέρριψε τις επικρίσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας την για μεροληπτική στάση.

«Μπορείτε να υποστηρίξετε την ειρήνη στη Μεσόγειο όχι παίρνοντας θέση, αλλά τηρώντας τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο κ. Οζέλ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι πάνω από όλες τις εσωτερικές πολιτικές διαφορές».

Ως εξέλιξη που ενισχύει τη νομική και πολιτική βάση του τουρκολιβυκού μνημονίου και κατοχυρώνει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η απόφαση της 20ής Οκτωβρίου επιβεβαιώνει την τουρκική στρατηγική, τονίζοντας πως «το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προχωρά σε σταθερή και νόμιμη βάση».

Σύμφωνα με αναλύσεις στον τουρκικό Τύπο, η μεταστροφή της ανατολικής Λιβύης εκτιμάται από την Άγκυρα ως εξέλιξη που ενισχύει την τουρκική επιχειρηματολογία και τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

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