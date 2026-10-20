Η ΕΕ καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης: Άκυρο και αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα

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Στις εξελίξεις που πυροδότησε η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης παρενέβη με κοινή δήλωσή της με τον Αντόνιο Κόστα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη» διαμηνύει η πρόεδρος της Κομισιόν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

We deeply regret the ratification today by the Libyan Parliament of the so-called Libyan-Türkiye Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea.



We recall that the EU’s position on this matter was clearly stated by the… pic.twitter.com/f1XIX8HCRk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση φον ντερ Λάιεν – Κόστα

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την επικύρωση σήμερα από το λιβυκό Κοινοβούλιο του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος αυτού διατυπώθηκε με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια και γνωστή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη».

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει το ψευδεπίγραφο μνημόνιο – Νομικά αβάσιμες αποφάσεις

Ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Λευκωσία καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι παράνομο και ανυπόστατο»

Την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Τρίπολη καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

«Το εν λόγω μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω μνημόνιο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα

Για «σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» κάνει λόγο η Τουρκία χαιρετίζοντας την απόφαση της βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέρει:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση που ενέκρινε σήμερα (20 Οκτωβρίου) η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019.

Το εν λόγω Μνημόνιο λαμβάνει υπόψη τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ευθυδικίας, και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας.

Η Τουρκία, σύμφωνα με τη στάση σεβασμού που τηρεί απέναντι στο διεθνές δίκαιο, θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους εταίρους για την εδραίωση της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας και της ειρήνης στη λεκάνη της Μεσογείου».



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