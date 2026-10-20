Αλβανία: Ανυποχώρητος ο Ράμα, με καταστολή απαντά στους φοιτητές – Νέες συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα ένταση δημιουργήθηκε νωρίς το απόγευμα έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όταν οι διαδηλωτές έφτασαν εκεί μετά το πρωθυπουργικό Γραφείο, όπου είχαν στο πλευρό τους ως ασπίδα πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς.

Η έντονη παρουσία της αστυνομίας έξω από το υπουργείο πυροδότησε αντιδράσεις και ξεκίνησε πετροπόλεμος και ρίψεις δακρυγόνων και νερού για να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι.

🚨🇦🇱 BREAKING: DAY 8 OF STUDENT PROTESTS IN TIRANA, ALBANIA!



⚡️Police continue using tear gas, water cannons, and rubber bullets against peaceful protesters demanding change.



🇦🇱 THIS IS UNACCEPTABLE! CRACKING DOWN ON PEACEFUL PROTESTERS VIOLATES FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS.… pic.twitter.com/tP44q4yuNS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 20, 2026

Ακολούθως οι φοιτητές επέστρεψαν με πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι για ακόμη μια φορά αντέδρασαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Οι διαδηλωτές έφυγαν και κατευθύνθηκαν πάλι προς την κεντρική πλατεία και το πρωθυπουργικό Γραφείο.

Albania is about to have the first successful revolution in like 40 years Yet it barely makes the news



because there’s no Africans or Muslims to blame pic.twitter.com/F1Y1jBvkLg — LPC (@landpalestine) October 20, 2026

Οι φοιτητές, που βρίσκονται για 8η ημέρα σε κινητοποιήσεις και διεκδικούν επίλυση των οικονομικών δυσκολιών τους, των προβλημάτων με τις πανεπιστημιακές υποδομές, του ζητήματος τη στέγασης, αλλά παράλληλα διαμαρτύρονται και για το αβέβαιο μέλλον τους λόγω της διαφθοράς, εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες.

Στο πλευρό τους από το πρωί το Συνδικάτο εκπαιδευτικών. Ο επικεφαλής του Συνδικάτου, λέκτορας Sandër Kovaçi, κατά την ομιλία του στους συγκεντρωμένους ,δήλωσε ότι υποστηρίζει τα αιτήματα των φοιτητών και ότι θα βρίσκεται στην πλατεία κάθε μέρα στις 10:00.

«Υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας. Συγκεντρωνόμαστε εδώ κάθε μέρα στις 10:00, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους φοιτητές κάθε μέρα. Αυτό θα συμβαίνει όσο είναι απαραίτητο. Κάθε μέρα στις 10:00 θα βρισκόμαστε μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων», είπε μεταξύ άλλων.

Albania's union of academic staff announces it has decided to boycott classes and join student protests every day. https://t.co/PYD7LpTwon pic.twitter.com/rfTHmgl5Tk October 20, 2026

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, φαίνεται να σκληραίνει την στάση του και να διαμηνύει πως γονείς και μαθητές ότι θα λογοδοτήσουν για τις καταστροφές και την βία, ενώ προειδοποίησε για μέτρα κατά των διαδηλωτών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης σε νέους κάτω των 16 ετών.

Gran dispositivo policial en Albania para detener a un menor. No contaban con la valentía de unas mujeres que impidieron la detención.

¡Bravo por ellas! pic.twitter.com/y8hXHntYLz — Noticias del otro lado2 (@LadoNoticias2) October 20, 2026

Ο Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία μιας δέσμης μέτρων όχι μόνο ποινικού, αλλά και διοικητικού χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όποιος βλάπτει δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα πρέπει να πληρώσει.

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας και πολιτικός αντίπαλος του Ράμα, Ιλίρ Μέτα, από την φυλακή όπου κρατείται κατηγορούμενος για διαφθορά, με ανάρτηση του στηρίζει τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς για την δυνατή φωνή τους.

«Η διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών αποτελεί μια εξαιρετική επίδειξη κοινωνικής συνείδησης στο υψηλότερο επίπεδο! Ευχαριστούμε θερμά για το θάρρος, την αξιοπρέπεια και τη δυνατή φωνή των εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση της Παιδείας, ενάντια στην άδειασμα των αμφιθεάτρων και τη δραματική μείωση του πληθυσμού της Αλβανίας από νέους. Ας στηρίξουμε εκπαιδευτικούς, μαθητές λυκείου, νέους και όλα τα παιδιά της Αλβανίας για μια ποιοτική και αξιοπρεπή εκπαίδευση, για μια προοδευτική πατρίδα μορφωμένων ανθρώπων. ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ!»

Λόγω των ταραχών στην αλβανική πρωτεύουσα αναβάλλεται ο Μαραθώνιος των Τιράνων, ο οποίος είχε προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή της αθλητικής εκδήλωσης για τις 14 και 15 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου: «Προστατεύει τα συμφέροντα της Λιβύης»

Ιταλία: «Όχι» Ματαρέλα στη διεύρυνση των δικαιοδοσιών του στρατού που αναπτύσσεται στους δρόμους του Μιλάνου

Reuters: Η Ιταλία κινδυνεύει να ξεμείνει από ζυμαρικά λόγω των κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών











