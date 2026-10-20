search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 21:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 19:55

Ιταλία: «Όχι» Ματαρέλα στη διεύρυνση των δικαιοδοσιών του στρατού που αναπτύσσεται στους δρόμους του Μιλάνου

20.10.2026 19:55
milano

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα αρνήθηκε να αποδεχθεί το αίτημα του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες που θα σταλούν στο Μιλάνο ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Ο Κροζέτο, σε ανάρτησή του, είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης των δικαιοδοσιών των ανδρών και γυναικών του στρατού, οι οποίοι θα σταλούν στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση τυχόν νέων, βίαιων επεισοδίων.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας είχε ζητήσει για τον στρατό, ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων και της οικονομικής αστυνομίας, για διάστημα τριών μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό διάταγμα το οποίο θα περιέχει τα μέτρα της κυβέρνησης Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια, θα πρέπει να υπογραφεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Η Ιταλία κινδυνεύει να ξεμείνει από ζυμαρικά λόγω των κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών

Κόντρα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για τις διαδηλώσεις: Ο Λεκορνί επιμένει για υποκινητές από την Αριστερά, προβοκάτσια φοβάται ο Μελανσόν

Στόχος διαδηλωτών τα γραφεία της Meta στη Βραζιλία για χειραγώγηση των εκλογών και μεροληψία υπέρ Μπολσονάρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διαπραγματεύσεις» ο Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

papandreou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

gerapetritis_2302_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Cliff Booth
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε 60 σελίδες από το σενάριο του Ταραντίνο για το «Cliff Booth»: «Το πρώτο προσχέδιο ήταν 230 σελίδες, ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες»

ursula 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης: Άκυρο και αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

mitsotakis- korovesi – xristidis – doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα - Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 21:37
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διαπραγματεύσεις» ο Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

papandreou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

gerapetritis_2302_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

1 / 3