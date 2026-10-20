Ιταλία: «Όχι» Ματαρέλα στη διεύρυνση των δικαιοδοσιών του στρατού που αναπτύσσεται στους δρόμους του Μιλάνου

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα αρνήθηκε να αποδεχθεί το αίτημα του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες που θα σταλούν στο Μιλάνο ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Ο Κροζέτο, σε ανάρτησή του, είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης των δικαιοδοσιών των ανδρών και γυναικών του στρατού, οι οποίοι θα σταλούν στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση τυχόν νέων, βίαιων επεισοδίων.

Ringrazio il Sottosegretario Perego che da alcuni giorni sta lavorando con gli uffici legislativi del Ministero per consentire di poter aumentare i militari a supporto delle forze di polizia a Milano. É facile annunciare militari in più senza nemmeno affrontare il problema di cosa dovranno fare e come potranno farlo. Perché abbia un senso abbiamo necessità che domani il Cdm approvi delle norme che consentano loro di poter agire come le forze di polizia, solo nel tempo necessario per dare supporto a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza (cioè 3 mesi), di fronte a fenomeni come quelli cui abbiamo assistito. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 19, 2026

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας είχε ζητήσει για τον στρατό, ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων και της οικονομικής αστυνομίας, για διάστημα τριών μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό διάταγμα το οποίο θα περιέχει τα μέτρα της κυβέρνησης Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια, θα πρέπει να υπογραφεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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