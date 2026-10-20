Reuters: Η Ιταλία κινδυνεύει να ξεμείνει από ζυμαρικά λόγω των κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών

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Η παραγωγή ιταλικών ζυμαρικών απειλείται, καθώς η διαμαρτυρία οδηγών φορτηγών στο νότιο τμήμα της χώρας για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής εμποδίζει τις παραδόσεις στα εργοστάσια.Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό με τρόφιμα στη Ρώμη, καθώς τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές παρεμποδίζουν τις παραδόσεις από τη νότια Ιταλία στην πρωτεύουσα.

Η ιταλική ομάδα λόμπι για τη γεωργία Confagricoltura προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί στη Σικελία θα πρέπει να καταστρέψουν μεγάλες ποσότητες ευπαθών προϊόντων εάν δεν συνεχιστούν οι μεταφορές.

Η εταιρεία παρασκευής ζυμαρικών Rummo, με έδρα την περιοχή της Καμπανίας, δήλωσε την Τρίτη ότι ανέστειλε την παραγωγή της λόγω εξάντλησης των πρώτων υλών.

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική περιοχή της Απουλίας, η οποία μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία αποτελούν την καρδιά της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κόζιμο Ρούμο στην εφημερίδα La Repubblica.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται κοντά σε αυτό», είπε. Η La Molisana, μια άλλη εταιρία παραγωγής με έδρα την περιοχή Molise, δήλωσε ότι είχε σημειώσει σημαντική πτώση στην παραγωγή και είχε αναγκαστεί να αντλήσει από τα αποθέματά της σε πρώτες ύλες, όπως σιτάρι και αλεύρι σιμιγδαλιού.

Η αλυσίδα εφοδιασμού ζυμαρικών της Ιταλίας πέρυσι απέφερε έσοδα 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με έκθεση του European House-Ambrosetti (TEHA Group) τον Σεπτέμβριο. Το Centro Agroalimentare Roma (CAR), η μεγαλύτερη αγορά χονδρικής πώλησης φρούτων και λαχανικών της Ιταλίας, δήλωσε ότι τα οδοφράγματα και το υψηλότερο κόστος μεταφοράς προκαλούν ελλείψεις σε προϊόντα όπως ντομάτες, πιπεριές και σταφύλια, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω και αυξάνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές από χώρες όπως η Ισπανία και η Αλβανία.

Εξαντλούνται τρόφιμα και βενζίνη στη νότια Ιταλία

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει περισσότερη βοήθεια στους οδικούς μεταφορείς. Μετά από συνάντηση με τους εκπροσώπους τους την Τρίτη, ο υφυπουργός Υποδομών Εντοάρντο Ρίξι δήλωσε ότι ένα πακέτο αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί σύντομα.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προετοιμάζει επίσης αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε απάντηση στις ταραχές του Σαββατοκύριακου στο Μιλάνο και σε άλλες βόρειες πόλεις.

Ο Βιντσέντζο Αλέτσια, πρόεδρος της κοινοπραξίας φορτηγών Τράπανι στην πόλη-λιμάνι της δυτικής Σικελίας, δήλωσε στο Reuters ότι γνώριζε ότι η αναστάτωση ήταν τεράστια, αλλά πρόσθεσε ότι «είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία και είναι προς όφελος του λαού», λέγοντας ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους πάντες.

Η διαμαρτυρία, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με τον αποκλεισμό δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών στη Σικελία και τον νότο, προκαλεί ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ και ουρές στα βενζινάδικα.

«Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν ό,τι είχε απομείνει. Έπρεπε να πάω σε μια κοντινή πόλη και επίσης αποθήκευσα αλεύρι και τα τρόφιμα που καταναλώνουμε περισσότερο», δήλωσε η 45χρονη Ζινέμπ Μπουτιμά, η οποία ζει στο Λόκρι, μια πόλη στη νότια επαρχία Ρέτζιο Καλάμπρια.

Η Έλενα Λομπάρντο, 78 ετών, επίσης από το Λόκρι, είπε ότι ο υπάλληλος του τοπικού βενζινάδικου την παρότρυνε να γεμίσει το ρεζερβουάρ της τη Δευτέρα, προειδοποιώντας: «Δεν ξέρω αν θα υπάρχει βενζίνη αύριο».

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