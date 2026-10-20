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ΚΟΣΜΟΣ

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20.10.2026 16:21

Με καταστολή, προληπτικές συλλήψεις, απαγόρευση κυκλοφορίας και στρατό θα λύσει το πρόβλημα του… κόστους διαβίωσης η Μελόνι – «Υβριδικός πόλεμος», η καραμέλα που δεν λέει να λιώσει

20.10.2026 16:21
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Η Ιταλία είναι έτοιμη να εγκρίνει νέα μέτρα ασφαλείας, μετά από κύματα διαμαρτυριών σε περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Ιταλία ετοιμάζεται να στείλει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο μετά από λεηλασίες και συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και, ως επί το πλείστον, νεαρών διαδηλωτών, με ορισμένες μάρκες πολυτελείας να κλείνουν τα καταστήματά τους στην πόλη. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη και να εγκριθούν οι αστυνομικές εξουσίες για τους στρατιώτες που υποστηρίζουν προσωρινά την επιβολή του νόμου στην πόλη.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της καταστολής, η αστυνομία θα μπορεί να κρατάει άτομα κάτω των 18 ετών σε αστυνομικά τμήματα για 12 ώρες, ακόμη και αν δεν έχουν διαπράξει έγκλημα, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι αποτελούν κίνδυνο.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια ευρύτερη καταστολή, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις δημόσιες συγκεντρώσεις, χαλάρωσης των κανόνων για την κράτηση ανηλίκων και αυστηρότερων κυρώσεων για τους γονείς τους.

«Θέλουμε να παρέμβουμε γρήγορα στους νέους», δήλωσε ο Σαλβίνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση των μέτρων, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταστολή των μέτρων ασφαλείας θα περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση συγκεντρώσεων για άτομα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες ταραχές στο Μιλάνο και σε άλλα μέρη της Ιταλίας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου «υβριδικού πολέμου» εναντίον της Δύσης.

«Τα γεγονότα στο Μιλάνο και αλλού στην Ιταλία είναι θεμελιωδώς διαφορετικά από αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες εποχές. Είναι το προϊόν αυτού που αποκαλώ υβριδικό πόλεμο – μια μορφή σύγκρουσης που διεξάγεται εναντίον των εθνών μας μέσω μη συμβατικών εργαλείων όπως το TikTok, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube… Η Δύση δεν το έχει ακόμη συνειδητοποιήσει αυτό ούτε έχει λάβει καμία ουσιαστική δράση ως απάντηση».

Χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά του κόστους διαβίωσης σε πόλεις της βόρειας Ιταλίας το Σαββατοκύριακο, αλλά αρκετές από τις πορείες έγιναν βίαιες, με ορισμένους διαδηλωτές να λεηλατούν καταστήματα και να συγκρούονται με την αστυνομία.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους πιστεύεται ότι ήταν ανήλικοι, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και λεηλάτησαν καταστήματα στα κέντρα του Μιλάνου, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο.

Στη νότια Ιταλία, αγρότες και οδηγοί φορτηγών έχουν αποκλείσει λιμάνια και αυτοκινητόδρομους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκύπτει από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

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