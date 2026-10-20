Με καταστολή, προληπτικές συλλήψεις, απαγόρευση κυκλοφορίας και στρατό θα λύσει το πρόβλημα του… κόστους διαβίωσης η Μελόνι – «Υβριδικός πόλεμος», η καραμέλα που δεν λέει να λιώσει

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Η Ιταλία είναι έτοιμη να εγκρίνει νέα μέτρα ασφαλείας, μετά από κύματα διαμαρτυριών σε περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Ιταλία ετοιμάζεται να στείλει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο μετά από λεηλασίες και συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και, ως επί το πλείστον, νεαρών διαδηλωτών, με ορισμένες μάρκες πολυτελείας να κλείνουν τα καταστήματά τους στην πόλη. Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη και να εγκριθούν οι αστυνομικές εξουσίες για τους στρατιώτες που υποστηρίζουν προσωρινά την επιβολή του νόμου στην πόλη.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της καταστολής, η αστυνομία θα μπορεί να κρατάει άτομα κάτω των 18 ετών σε αστυνομικά τμήματα για 12 ώρες, ακόμη και αν δεν έχουν διαπράξει έγκλημα, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι αποτελούν κίνδυνο.

Thousands of students took to the streets of Florence to protest education policy and military spending, with Palestinian flags visible throughout the demonstration. Young people are demanding investment in education More schools. Less money for war. Free Palestine. https://t.co/JOp3QQagJb — 𝕬𝖗𝖆𝖘𝖍𝖎𝕱𝖑𝖆𝖒𝖊🗝️🫒☝🏻 (@Arashi_Flame) October 20, 2026

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια ευρύτερη καταστολή, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις δημόσιες συγκεντρώσεις, χαλάρωσης των κανόνων για την κράτηση ανηλίκων και αυστηρότερων κυρώσεων για τους γονείς τους.

«Θέλουμε να παρέμβουμε γρήγορα στους νέους», δήλωσε ο Σαλβίνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση των μέτρων, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταστολή των μέτρων ασφαλείας θα περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση συγκεντρώσεων για άτομα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες ταραχές στο Μιλάνο και σε άλλα μέρη της Ιταλίας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου «υβριδικού πολέμου» εναντίον της Δύσης.

«Τα γεγονότα στο Μιλάνο και αλλού στην Ιταλία είναι θεμελιωδώς διαφορετικά από αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε άλλες εποχές. Είναι το προϊόν αυτού που αποκαλώ υβριδικό πόλεμο – μια μορφή σύγκρουσης που διεξάγεται εναντίον των εθνών μας μέσω μη συμβατικών εργαλείων όπως το TikTok, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube… Η Δύση δεν το έχει ακόμη συνειδητοποιήσει αυτό ούτε έχει λάβει καμία ουσιαστική δράση ως απάντηση».

Italy has also joined the wave of protests against rising prices. https://t.co/Vr1fqT3gkD — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 17, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά του κόστους διαβίωσης σε πόλεις της βόρειας Ιταλίας το Σαββατοκύριακο, αλλά αρκετές από τις πορείες έγιναν βίαιες, με ορισμένους διαδηλωτές να λεηλατούν καταστήματα και να συγκρούονται με την αστυνομία.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους πιστεύεται ότι ήταν ανήλικοι, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και λεηλάτησαν καταστήματα στα κέντρα του Μιλάνου, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο.

Στη νότια Ιταλία, αγρότες και οδηγοί φορτηγών έχουν αποκλείσει λιμάνια και αυτοκινητόδρομους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκύπτει από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

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