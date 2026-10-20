Στόχος διαδηλωτών τα γραφεία της Meta στη Βραζιλία για χειραγώγηση των εκλογών και μεροληψία υπέρ Μπολσονάρου

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Μια ομάδα διαδηλωτών διαμαρτυρήθηκε εναντίον του τεχνολογικού γίγαντα Meta μπροστά από τα γραφεία της εταιρείας στο Σάο Πάολο τη Δευτέρα, για την φερόμενη παρέμβασή της στις εκλογές της Βραζιλίας.

Την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, η Meta αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ενήργησε με πολιτική προκατάληψη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της Βραζιλίας, λιγότερο από μία ημέρα αφότου το εκλογικό δικαστήριο της χώρας αποφάσισε ότι η πλατφόρμα πρέπει να παρέχει ίση μεταχείριση στον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Φλάβιο Μπολσονάρου ενόψει του επαναληπτικού γύρου της 25ης Οκτωβρίου.

Η αγωγή πυροδοτήθηκε από την εκστρατεία του Λούλα, η οποία ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία που κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp χρησιμοποιούσε αλγόριθμους και περιορισμούς τεχνητής νοημοσύνης για να ευνοήσει τον Μπολσονάρου. Η αγωγή στη Βραζιλία απηχεί σχετικές ευρωπαϊκές υποθέσεις στη Ρουμανία και τη Γερμανία, όπου τα δικαστήρια παρενέβησαν προηγουμένως για να διορθώσουν τις ανισορροπίες των πλατφορμών.

Η Meta δήλωσε σε απάντηση ότι μια σειρά από πρόσφατα προβλήματα πλατφόρμας προέκυψαν από άσχετα παγκόσμια τεχνικά προβλήματα, αυστηρά μέτρα κατά της απάτης και κανονιστική συμμόρφωση και όχι από στοχευμένη καταστολή. Επέμεινε ότι τα συστήματά του δεν διανέμουν περιεχόμενο με βάση την πολιτική ιδεολογία και τόνισε ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι υπήρξαν δύο παγκόσμιες τεχνικές διαταραχές νωρίτερα τον Οκτώβριο: μία πάγωσε τον αριθμό προβολών στο Instagram Reels σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ η διανομή περιεχομένου παρέμεινε κανονική, και μια άλλη διέκοψε για λίγο τη δημιουργία διαφημίσεων από υπάρχουσες αναρτήσεις στο Instagram σε ένα από τα εργαλεία της για μία ημέρα.

Η meta, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στο γιατί τα κανάλια του Μπολσονάρου στο Instagram και το WhatsApp έλαβαν αλγοριθμικές συστάσεις, μια πρακτική που κρίθηκε παράνομη από το εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας.

Στις προκλήσεις της Meta στη Βραζιλία, προστίθεται μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από την NetLab, μια ερευνητική ομάδα στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα επέτρεπε τουλάχιστον 1.613 παράτυπες πολιτικές διαφημίσεις — συνολικά 171 εκατομμύρια προβολές και έσοδα περίπου 2 εκατομμυρίων ρεάλ (400.000 δολάρια) μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου — οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη Βραζιλία, απαγορεύεται σε οποιαδήποτε οντότητα εκτός από πολιτικό κόμμα, υποψήφιο ή συνασπισμό να αγοράζει προεκλογικές διαφημίσεις. Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει να μπορεί να αγοράζει διαφημίσεις στο Meta, είτε από τη Βραζιλία είτε από το εξωτερικό, για την προώθηση μιας προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε η καθηγήτρια επικοινωνίας Marie Santini, η οποία συμμετείχε στη μελέτη. «Δεν είναι η πρώτη φορά που η Meta αδιαφορεί για τον εκλογικό νόμο, ούτε η πρώτη χώρα. Είναι μια συστηματική συμπεριφορά της εταιρείας».

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