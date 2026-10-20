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20.10.2026 17:06

Στρατό κατεβάζει και η Γαλλία ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου

20.10.2026 17:06
gallia stratos

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Οι στρατιώτες της επιχείρησης Sentinelle θα αναπτυχθούν αυτό το Σάββατο για τη φύλαξη σταθερών σημείων στη Γαλλία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες.

🇫🇷 URGENT – Des militaires de l’opération Sentinelle seront DÉPLOYÉS ce samedi pour sécuriser des sites fixes, annonce Laurent Nuñez. Le ministre de l’Intérieur promet également un RENFORCEMENT des forces de l’ordre et envisage d’INTERDIRE certaines manifestations, déclarées ou non. (déclaration)— AlertesInfos (@AlertesInfos) October 20, 2026

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στα σφοδρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Τα βασικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του στρατού με δυνάμεις της Opération Sentinelle, οι οποίες θα αναλάβουν τη φύλαξη συγκεκριμένων, σταθερών υποδομών, ώστε να αποδεσμευτούν δυνάμεις της αστυνομίας.

Ενίσχυση της Αστυνομίας: Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης θα ενισχυθούν σημαντικά στους δρόμους των γαλλικών πόλεων.

Απαγόρευση διαδηλώσεων: Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απαγορεύσει ορισμένες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις (δηλωμένες και μη) για αυτό το Σάββατο, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια εξαιρετικά έκρυθμη περίοδο, κατά την οποία ο Λοράν Νούνιες υπέβαλε μάλιστα την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν –η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή– αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αδυναμία της αστυνομίας να ελέγξει πλήρως τις ταραχές του προηγούμενου Σαββάτου.

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