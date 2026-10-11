Ο Λούλα κατέθεσε αγωγή σε βάρος της META για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του Μπολσονάρου

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Ενόψει του δεύτερου γύρου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου, το εκλογικό επιτελείο του νυν Βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα – και υποψηφίου για επανεκλογή – κατέθεσε σήμερα αγωγή κατά της τεχνολογικής εταιρείας Meta για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του αντιπάλου του, του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρο, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ειδικότερα, το επιτελείο του προοδευτικού ηγέτη ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει ένδικα μέσα ενώπιον του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου και να υποβάλει καταγγελία στην Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, μετά από μια σειρά «αποδεικτικών στοιχείων», όπως ισχυρίζεται, της φερόμενης ευνοιοκρατίας του τεχνολογικού κολοσσού, ο οποίος ελέγχει δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Facebook και το Instagram.

Μεταξύ άλλων, οι συνεργάτες του Λούλα σε δελτίο τύπου αναφέρουν ότι ορισμένες από τις αναρτήσεις του υποψήφιου προέδρου αυτή την εβδομάδα αντιμετώπισαν «διακοπές» στον καταγεγραμμένο αριθμό προβολών, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την εμβέλειά τους.

Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι η Meta εμποδίζει τον επίσημο λογαριασμό του Λούλα να δημοσιεύει περιεχόμενο στο Instagram από την Παρασκευή, ένα βασικό εργαλείο σε κάθε πολιτική εκστρατεία.

Η εταιρεία έχει αποδώσει αυτά τα προβλήματα σε «τεχνικές βλάβες», οι οποίες έχουν επηρεάσει και άλλους διαφημιστές, όμως η καταγγελία του επιτελείου του Λούλα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο.

«Η πλήρης έλλειψη διαφάνειας στα συστήματα της εταιρείας καθιστά αυτές τις εξηγήσεις αδιαφανείς», καταλήγει.

Αφού τερμάτισε δεύτερος στον πρώτο γύρο που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, ο Λούλα ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα μια νέα στρατηγική, προκρίνοντας τα ψηφιακά μέσα και τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους για τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ο σημερινός Βραζιλιάνος πρόεδρος συγκέντρωσε το 45% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο, ενώ ο ακροδεξιός Μπολσονάρο έλαβε το 47%, με διαφορά λίγο πάνω από δύο εκατομμύρια ψήφους.

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