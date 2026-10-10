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10.10.2026 23:39

Πυρκαγιά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης – Απομακρύνθηκαν δεκάδες ασθενείς (Video)

10.10.2026 23:39
fotia konstantinoupoli

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Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο του νοσοκομείου Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, στην περιοχή Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη στέγη πρόσθετου κτιρίου του νοσοκομείου, το οποίο ήταν άδειο λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ ακολούθησαν εργασίες ψύξης του χώρου.

Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι 40 ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από γειτονικό κτίριο του νοσοκομείου, χωρίς να καταγραφούν ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, οι ασθενείς επέστρεψαν στη συνέχεια στο κτίριο από το οποίο είχαν εκκενωθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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