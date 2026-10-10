Air France και Lufthansa κατά της Ryanair: Παραβιάζει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη λειτουργία της στην ΕΕ

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Οι δύο παραδοσιακοί αερομεταφορείς, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, συμμετέχουν στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών Δικτύου (ΕΝΑΑ), ένα λόμπι συμφερόντων που έχει καταθέσει νομική προσφυγή σχετικά με την ιδιοκτησία των μετοχών της Ryanair.

Η ΕΝΑΑ τους τελευταίους μήνες πιέζει τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ και της Ιρλανδίας να διερευνήσουν εάν η Ryanair συμμορφώνεται με τους κανόνες ιδιοκτησίας και ελέγχου της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ανήκουν κατά πλειοψηφία και να ελέγχονται ουσιαστικά από υπηκόους ή οντότητες της ΕΕ για να κατέχουν άδεια λειτουργίας της ΕΕ. Η ENAA υποστηρίζει ότι η Ryanair δεν πληροί πλέον αυτές τις απαιτήσεις, επικαλούμενη την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας τον Μάρτιο ότι μόνο το 30% των μετοχών της κατέχεται από υπηκόους της ΕΕ.

Η Ιρλανδική Αρχή Αεροπορίας φάνηκε «απρόθυμη να ασχοληθεί με το θέμα», λέει η ENAA και, ως εκ τούτου, προσέφυγε στα δικαστήρια.

Αν η Ryanair χάσει την υπόθεση, θα μπορούσε να αναγκαστεί να αλλάξει τη δομή ιδιοκτησίας της. Η άδεια λειτουργίας του αερομεταφορέα θα ανασταλεί μόνο εάν δεν συμμορφωθεί με την ετυμηγορία.

Η Ryanair απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι μέτοχοί της εκτός ΕΕ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι η αεροπορική εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της ΕΕ.

Σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Ryanair κατηγόρησε τους ανταγωνιστές της ότι επιχειρούν «να περιορίσουν τον ανταγωνισμό και τις επιλογές για τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ» αμφισβητώντας την άδεια λειτουργίας της.

Ο Αουγκούστο Βιάνσον Πόντε, διευθυντής της Alton Aviation Consultancy με έδρα το Λονδίνο, δίνει αρκετές πιθανότητες στην ΕΝΑΑ να κερδίσει την υπόθεση, όμως θεωρεί ότι είναι απίθανο η Ryanair να χάσει την άδεια λειτουργίας της.

«Το αίτημα της ENAA είναι επαρκώς βάσιμο για να δικαιολογήσει την εξέταση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι η Ryanair παραβιάζει τους κανόνες», είπε.

Ανεξάρτητα από το νομικό αποτέλεσμα, ο Βιανσόν Πόντε δήλωσε ότι ένα «πιθανό πρώτο βήμα θα ήταν διορθωτικά μέτρα, όχι άμεση απαγόρευση εισόδου».

Ακόμα κι αν το δικαστήριο αποφανθεί κατά της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, η Ryanair θα έχει αρκετές επιλογές για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα συμμόρφωσης, δήλωσε ο αναλυτής, όπως για παράδειγμα «να περιορίσει τις αγορές μετοχών από χώρες εκτός ΕΕ, να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις μετοχών σε επενδυτές της ΕΕ, να εφαρμόσει στοχευμένες επαναγορές μετοχών ή να αναδιαρθρώσει τις αδειοδοτημένες θυγατρικές της».

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