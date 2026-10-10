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10.10.2026 22:55

Ρωσία: Ανακοίνωσε την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ – Μπέρναμ και Ζελένσκι επιμένουν στην σημασία των κυρώσεων

10.10.2026 22:55
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Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ έπειτα από την συμφωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύει τις διεθνείς αγορές.

«Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς την διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Μπέρναμ και Ζελένσκι συζήτησαν την σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Αντι Μπέρναμ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν την σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επομένων ημερών.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η συνομιλία έρχεται μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, με τελευταία την σημερινή επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια κατά την οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού και αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Οι δηλώσεις που έρχονται από το εξωτερικό το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν ότι κάνει καλά την δουλειά του. Του αξίζει να υποστηριχθεί», γράφει σε ανάρτησή του ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

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