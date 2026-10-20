Κόντρα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για τις διαδηλώσεις: Ο Λεκορνί επιμένει για υποκινητές από την Αριστερά, προβοκάτσια φοβάται ο Μελανσόν

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Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια συζήτησης ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών και μέσα σε κλίμα πολιτικών εντάσεων κατήγγειλε «τον σχεδιασμό, σε ορισμένες περιοχές, μιας εξέγερσης υπό την ηγεσία ακροαριστερών και υπεραριστερών ομάδων».
Εκ παραλλήλου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση επιχείρησε με χαλκευμένα στοιχεία, μέσω των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, να την καταστήσει υπεύθυνη για τη δημιουργία των επεισοδίων.
Από την πλευρά του ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και υποψήφιος για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει των προεδρικών εκλογών, Ζαν-Λικ Μελανσόν, δήλωσε στο X ότι «η αύξηση των κατηγοριών εναντίον μας με κάνει να φοβάμαι τις προκλήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά από κυβερνήσεις που βρίσκονται σε αδιέξοδο».
Από την πλευρά ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ ανέφερε πως «έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την Ανυπότακτη Γαλλία αλλά σε μια δημοκρατία, δεν χειραγωγούμε την αλήθεια για να εξαλείψουμε έναν αντίπαλο και δεν πετάμε προπέτασμα καπνού για να αγνοήσουμε τα αιτήματα των μαθητών λυκείου και των εργαζομένων».
Η κυβέρνηση «κλειδώνεται σε ρητορική αποδιοπομπαίου τράγου», πρόσθεσε η Σιριέν Σατλέν πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Εθνοσυνέλευση, η οποία κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει να «κάνει εμπρηστικές δηλώσεις».
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