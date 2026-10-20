Ο Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να «αξιοποιήσει» τις ταραχές στη Γαλλία για τις ενδιάμεσες εκλογές

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Όπως το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Γαλλίας αξιοποιεί τις διαδηλώσεις και τις ταραχές στη χώρα για να ενισχύσει την προεκλογική του εκστρατεία, έτσι κάνουν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του στις ΗΠΑ, γράφει το Axios, σε δημοσίευμα του για την πρακτική του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αξιοποιήσει τις ταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή διαδηλώσεις για ζητήματα εκπαίδευσης, για να ενισχύσει τη ρητορική της γύρω από το μεταναστευτικό και τον κίνδυνο που, όπως υποστηρίζει, συνιστούν οι «κομμουνιστές» – τους οποίους ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ότι απειλούν τον αμερικανικό πολιτισμό.

French riots become Republican midterm boogeyman https://t.co/S83G7d0qyj — Axios (@axios) October 20, 2026

«Όταν βλέπετε εκκλησιαστικά καμπαναριά να φλέγονται και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Γαλλία, να θυμάστε ότι αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν στην Αμερική οι ριζοσπάστες Δημοκράτες», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την προεκλογική του συγκέντρωση στο Κάνσας.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι η Γαλλία «κατακτάται, λεηλατείται και παραδίδεται στις φλόγες από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό» και «τον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό».

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι όσα συμβαίνουν στη Γαλλία οφείλονται «στο μεταναστευτικό και όχι στα σχολεία». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποδώσει τις διαδηλώσεις στη μετανάστευση.

Οι αρχικές, περιορισμένης έκτασης διαδηλώσεις μαθητών λυκείου, που ξεκίνησαν στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, έχουν εξελιχθεί σε ένα μαζικό πανεθνικό κίνημα διαμαρτυρίας για τις κακές συνθήκες στα σχολεία και το αυξημένο κόστος ζωής. Οι κινητοποιήσεις έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες συλλήψεις και συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Axios, Μπεκ Φάλκονερ.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να καταδικάζει την «ανεξέλεγκτη βία» από «ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες που υποκινούν την εξέγερση, μαζί με πλήθος κακοποιών».

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία. Ωστόσο, μεγάλο συνδικάτο της χώρας εκτίμησε ότι οι διαδηλωτές ανήλθαν σε 800.000, όπως μετέδωσε το Reuters.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, ομάδες «ταραχοποιών» επέλεξαν τη βία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 500 αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Στο μεταξύ, η σκληρή στάση της αστυνομίας απέναντι στους μαθητές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις και την έναρξη ερευνών, με τις αρχές να διερευνούν δεκάδες υποθέσεις για τη συμπεριφορά αστυνομικών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι των ΗΠΑ ακολούθησαν το παράδειγμα του Τραμπ, αναφερόμενοι στις διαδηλώσεις – οι οποίες έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες – προκειμένου να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους και να καταδικάσουν τη μετανάστευση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο X: «Οι δυτικοί φιλελεύθεροι έφεραν τον Τρίτο Κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της πολυμορφίας και της συμπόνιας», δημοσιεύοντας ένα βίντεο από ένα ιστορικό δημαρχείο που πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς.

«Αυτό είναι το μέλλον που επιδιώκουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου για τη χώρα σας», υποστήριξε ο Βανς.

Ο Μακρόν από τη μεριά του δήλωσε ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν «νόμιμα αιτήματα» και δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους βίαιους ταραξίες. Δήλωσε ακόμη ότι μεταξύ αυτών των ανησυχιών συγκαταλέγονται το κόστος διαβίωσης και οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Η κλιμάκωση της βίας έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, το οποίο ο Τραμπ αξιοποιεί εν όψει μιας δύσκολης μάχης για τις ενδιάμεσες εκλογές.

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