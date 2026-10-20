Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο – Επιμένει η Άγκυρα στις διεκδικήσεις της

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Νέα αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία, επαναφέροντας τις διεκδικήσεις της στην περιοχή. Η NAVTEX 1032/26 αφορά έρευνες που συνδέονται με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC).

Η έναρξη των ερευνών έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2026, με τις δραστηριότητες να συνεχίζονται μέχρι νεωτέρας. Τις έρευνες πρόκειται να πραγματοποιήσει το πλοίο Kobi Ruegg.

Με τη συγκεκριμένη NAVTEX, η Άγκυρα δηλώνει ότι οι σχετικές δραστηριότητες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές, προβάλλοντας εκ νέου τις θέσεις της για τη δικαιοδοσία στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές.

Η νέα αναγγελία ακολουθεί δύο αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα για την ίδια περιοχή, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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