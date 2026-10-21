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21.10.2026 16:41

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της ευρω-ομάδας των «Πατριωτών για την Ευρώπη»

21.10.2026 16:41
Patriots for Europe

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας Πατριώτες για την Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία περιλαμβάνεται και το γαλλικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN).

«Από σήμερα το πρωί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνες σε διοικητικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο», έγραψε η ομάδα στο X.

Η ομάδα Patriots for Europe είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ομάδα πάντως έσπευσε να πάρει αποστάσεις από την υπόθεση.

Οι αστυνομικές έρευνες, διευκρινίζουν οι Πατριώτες σε ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν σε δύο χώρους του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εντός των διοικητικών γραφείων της ευρωομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχει «καμία συνέχεια από νομικής πλευράς» ανάμεσα στους Πατριώτες και την ομάδα που εξέλιπε το 2024, διαβεβαιώνουν οι Πατριώτες.

«Οι έρευνες αφορούν τον πρώην γενικό γραμματέα της ευρωομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία στο πλαίσιο έρευνας για την ομάδα αυτή. Δεν αφορά τους Πατριώτες. Δεν έγινε έρευνα κατά κανενός ευρωβουλευτή», δήλωσε στέλεχος της ομάδας.

Ερευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας βάσει υποψιών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 οδήγησε τον Ιούνιο σε σειρά ερευνών σε ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα.

Μέσω εκπροσώπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι «συνεργάζεται ως συνήθως με τις αρμόδιες αρχές».

Οι υπηρεσίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν ήταν διαθέσιμες για σχολιασμό.

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