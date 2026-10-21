Δυτική Όχθη: Ο IDF συνέλαβε τον Αμερικανό πολιτικό Μπραντ Λάντερ και ραβίνους κατά τη συγκομιδή ελιάς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε περίπου 80 Αμερικανούς, Ισραηλινούς και Βρετανούς εθελοντές που βοηθούσαν τους Παλαιστίνιους να μαζεύουν ελιές κοντά στη Βηθλεέμ, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, Μπραντ Λάντερ, αρκετούς ραβίνους και τον πρώην αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα του Ισραήλ.

«Έχω συλληφθεί από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, μαζί με μια ομάδα ραβίνων και εθελοντών», έγραψε ο Λάντερ από ένα λεωφορείο που τον μετέφερε σε ένα αστυνομικό τμήμα. «Απλώς μαζεύαμε ελιές σε έναν ελαιώνα κοντά στο Νάχαλιν στη Δυτική Όχθη. Η κατοχή είναι έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου. Η συγκομιδή ελιάς δεν είναι έγκλημα βάσει κανενός νόμου που γνωρίζω».

I’ve been detained by the IDF, along with a group of rabbis & volunteers. We were simply harvesting olives in a grove near Nehalim in the West Bank. The occupation is a crime under international law. Harvesting olives isn’t a crime under any law I know. https://t.co/r7B5Q3RvjY — Brad Lander (@bradlander) October 21, 2026

Ο Λάντερ, ο οποίος είναι Εβραίος και σφοδρός επικριτής της ισραηλινής κυβέρνησης, αυτοαποκαλείται φιλελεύθερος Σιωνιστής. Πιστεύει στο όραμα του Ισραήλ ως μιας ασφαλούς, εβραϊκής πατρίδας, αλλά υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να είναι μια πραγματική δημοκρατία ενώ αρνείται στους Παλαιστίνιους τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία τους.

Σύμμαχος του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, η κριτική προσέγγιση του Λάντερ απέναντι στο Ισραήλ ήταν βασικός παράγοντας στην ηχηρή νίκη του στις προκριματικές εκλογές εναντίον του Νταν Γκόλντμαν, ενός εξέχοντος υποστηρικτή του Ισραήλ.

Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας από το Ισραήλ, υποστήριξε τον περιορισμό της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και πιστεύει ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ισοδυναμεί με γενοκτονία.

Έποικοι μαχητές έχουν εξαπολύσει ακραία βία εναντίον Παλαιστινίων που προσπαθούν να μαζέψουν ελιές από τα δέντρα τους σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και εναντίον οποιουδήποτε τους συνοδεύει.

Μια άγρια ​​επίθεση εναντίον ενός Αμερικανού φωτορεπόρτερ και οι επιθέσεις εναντίον Ευρωπαίων διπλωματών και ενός Γάλλου δημάρχου το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν διεθνή καταδίκη και εκκλήσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά των μαχητών.

Το μάζεμα ελιών την Τετάρτηέξω από το χωριό Nahalin ήταν χωρίς απρόοπτα μέχρι που έφτασε ένα μεγάλο κλιμάκιο ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές της εκστρατείας «Προστατέψτε τη Συγκομιδή».

«Όλοι οι εθελοντές μαζεύουν ειρηνικά την σοδειά στην ιδιωτική γη μιας παλαιστινιακής οικογένειας που τους είχε προσκαλέσει. Για λόγους που παραμένουν ασαφείς, ο ισραηλινός στρατός εμφανίστηκε και συνέλαβε περίπου 80 άτομα που ήταν παρόντα».

Στρατιώτες δήλωσαν ότι η περιοχή είχε κηρυχθεί κλειστή στρατιωτική ζώνη, διαχωρίστηκε η ομάδα ανά εθνικότητα και τους οδήγησαν σε ένα κοντινό αστυνομικό τμήμα με μίνι λεωφορεία για τους Ισραηλινούς και ένα μεγαλύτερο λεωφορείο για τους Αμερικανούς.

Ο Τζόσουα Σόφμαν, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ για περισσότερο από μια δεκαετία, περιέγραψε τη μαζική κράτηση ως «πλήρη παραίσθηση» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις τώρα, μου είπαν ότι κρατούμαι για το έγκλημα της συγκομιδής ελιάς», έγραψε. «Μας ζητήθηκε να σταματήσουμε και όλοι συμμορφώθηκαν. Δεν υπήρξε καμία απολύτως τριβή με τους εποίκους ή με τις δυνάμεις ασφαλείας».

Ο Λάντερ αφέθηκε ελεύθερος με προειδοποίηση, αλλά όλοι οι άλλοι εξακολουθούσαν να κρατούνται, ανέφερε η Protect the Harvest. Μεταξύ των κρατουμένων είναι η Τζιλ Τζέικομπς, διευθύνουσα σύμβουλος της T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, και 11 άλλοι Αμερικανοί ραβίνοι που συνδέονται με την ομάδα.

Στους κρατούμενους έχει δοθεί νερό αλλά όχι φαγητό. Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τη Δευτέρα, ο Λάντερ έκανε μια πρώτη ανάρτηση σχετικά με το ταξίδι του στην Παλαιστίνη. «Οι στόχοι μας για το ταξίδι είναι να βοηθήσουμε στην προστασία της συγκομιδής της ελιάς και να ρίξουμε φως στην πραγματικότητα της κατοχής», έγραψε. «Ευτυχώς, η σημερινή μας συγκομιδή ήταν ειρηνική και επιτυχημένη. Αλλά η βία δυστυχώς δεν είναι ποτέ μακριά».

Διαβάστε επίσης:

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της ευρω-ομάδας των «Πατριωτών για την Ευρώπη»

Σε υψηλό 24 ετών το κόστος δανεισμού της Γαλλίας – Το πολιτικό αδιέξοδο με τον προϋπολογισμό τρομάζει τις αγορές

Πανηγυρίζει ο Ερντογάν και η αντιπολίτευση για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Η Γαλάζια Πατρίδα και οι τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο