NBA: Πικρό ντεμπούτο για Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ – Τους συνέτριψαν με 131-106 οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς (video)

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Με το αριστερό άρχισε η καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του και μάλιστα εντός έδρας, συνδυάστηκε με συντριβή από τους εξαιρετικούς Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 131-106.
Ο Ελληνας φόργουορντ ήταν καλός επιθετικά καθώς σε σχεδόν 30 λεπτά σημείωσε 35 πόντους (13/19 δίποντα, 9/14 βολές), ενώ είχε 6 ριμπάουντ και μία ασίστ.
Χαμηλά έμειναν στο σκοράρισμα οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, με τον Αντεμπάγιο να σημειώνει 15, ενώ ο Μίτσελ είχε 11 πόντους και 11 ασίστ.
Για τους νικητές, θραύση έκανε ο Εντουαρτς με 45 πόντους, ενώ στο δικό του ντεμπούτο με την ομάδα της Μινεσότα, ο Λαμέλο Μπολ είχε 21 πόντους και 6 ασίστ.
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