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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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22.10.2026 12:54

«Έπεσε» η σελίδα με το διοικητικό συμβούλιο στο σάιτ της ΕΟΚ – Την Κυριακή η κρίσιμη μέρα για τον Λιόλιο

22.10.2026 12:54
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Εντελώς… συμπτωματικά (αν το δει κανείς καλοπροέραιτα) η ιστοσελίδα της Ελληνικής ομοσπονδίας μπάσκετ έχει ορισμένα… κενά. Αρκετές υποσελίδες δεν εμφανίζουν υλικό και συγκεκριμένα σελίδες που αφορούν το προσωπικό και τα στελέχη της ΕΟΚ.

Κορυφαίο όλων ότι η σελίδα με το διοικητικό συμβούλιο δεν εμφανίζεται, καθώς παρουσιάζει… σφάλμα.

Πάντως μπορεί ούτως ή άλλως από την Δευτέρα να χρειαστεί να πάει σε εκλογές η ομοσπονδία αφού την Κυριακή απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος και αν προφυλακιστεί, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες στην ΕΟΚ.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει πως εάν προκύψει προσωρινό κώλυμα όπως για παράδειγμα να προφυλακιστεί, πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον Α’ αντιπρόεδρο είτε με εκλογή νέου προέδρου από τα μέλη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα (όπως η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα ή ο παράνομος στοιχηματισμός), ή εάν επιβληθεί προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), το πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως και αμέσως από το αξίωμά του.

Σ’ αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε 15 ημέρες αφότου λάβει γνώση του κωλύματος.

Αν περάσει αυτή η προθεσμία και το ΔΣ της Ομοσπονδίας, τότε τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει απευθείας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ενώ κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα τους όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αν οριστικοποιηθεί η έκπτωση του Λιόλιου, η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο κατά σειρά σταυρών προτίμησης από τις τελευταίες εκλογές της ομοσπονδίας.

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