Ευρωπαϊκές μάχες: Ο Ολυμπιακός για το 3 στα 3 στο Europa με Σπάρτα Πράγας – Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, στο μακρινό Αλμάτι ο Παναθηναϊκός 

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Τριπλή ευρωπαϊκή βραδιά για την Ελλάδα σήμερα με τον Ολυμπιακό, τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό να αγωνίζονται σε Europa League και Conference League.

Οι δύο «αιώνιοι» θέλουν να συνεχίζουν το απόλυτο, ενώ ο ΟΦΗ έχει μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή στο Παγκρήτιο.

ΑΛΜΑΤΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (17:30)

Στο Αλμάτι της Κεντρικής Ασίας, περίπου 4.465 χιλιόμετρα μακριά απ’ την Αθήνα, στο πιο μακρινό ταξίδι που έκανε ποτέ στην ιστορία του για να δώσει παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει στο μονοπάτι των νικών στη League Phase του Conference League, κυνηγώντας το «2Χ2» στη διοργάνωση απέναντι στην Καϊράτ.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που πέρσι αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League και μόνο… αμελητέο μέγεθος δεν είναι, το «τριφύλλι» ψάχνει τη δεύτερη νίκη του, που θα του ανοίξει πλέον το δρόμο για τα νοκ-άουτ και θα ισχυροποιήσει τη θέση του στη μάχη για να καταφέρει να «μπει» ακόμη και στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον «λαβωμένο» Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2,5 μήνες λόγω της θλάσης «βαριάς» μορφής στον δικέφαλο μηριαίο μυ (αρχές Ιανουαρίου αναμένεται η επιστροφή του στα παιχνίδια των «πράσινων»), αλλά και τους Αντριάνο Γιάγκουσιτς (εκτός απ’ αυτό το ματς με μυϊκό σπασμό στο δικέφαλο μηριαίο μυ) και Βίκτορ Κρίστιανσεν (μυϊκές ενοχλήσεις).

Από εκεί και πέρα ο Δανός τεχνικός σκέφτεται 3-4 αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα κόντρα στο Αστέρα Τρίπολης. Προβάδισμα για την ενδεκάδα, σε διάταξη 4-2-3-1 έχουν οι: Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Κάνγκουα, Καμαρά – Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Αντίνο – Ντέσερς.

ΟΦΗ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (19:45)

Έχει παίξει πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια ο ΟΦΗ το ρόλο του «Δαβίδ» απέναντι στους «Γολιάθ» του ελληνικού (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό) και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (Χοφενχάιμ) και είναι αλήθεια πως σε πολλές περιπτώσεις τα έχει καταφέρει περίφημα. Κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει να κάνει και το βράδυ στο Παγκρήτιο, έχοντας απέναντί του στην 3η «στροφή» της League Phase του Europa League ένα πολύ υψηλό «εμπόδιο», όπως είναι η γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μία ομάδα η οποία είναι σε φουλ φόρμα (5 σερί νίκες), έχει τεράστια εμπειρία και πάρα πολλά «παράσημα» στα Κύπελλα Ευρώπης κι αν μη τι άλλο είναι εκ των φαβορί όχι μόνο για την πρόκριση μέσω της πρώτης 8άδας, αλλά ακόμη και για να φτάσει ως το τέλος του δρόμου στο εφετινό Europa League.

Απ’ την άλλη πλευρά βεβαίως, ο ΟΦΗ που θα έχει στο πλευρό του περίπου 20.000 φίλους του στο Παγκρήτιο θα κάνει αυτό που κάνει κάθε φορά: θα αγωνιστεί χωρίς φόβο, αλλά με μέγα πάθος απέναντι σ’ ένα «μεγαθήριο», θέλοντας να διεκδικήσει κάθε πιθανότητα που μπορεί να έχει για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Χριστογεώργο ο οποίος τραυματίστηκε στον αυχένα στο τελευταίο παιχνίδι και παρακολούθησε και την προπόνηση της Τετάρτης (21/10) με κολάρο. Ως εκ τούτου ο Κλίντμαν Λίγο ετοιμάζεται το βράδυ της Πέμπτης (22/10) για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του και μάλιστα σ’ ένα ματς με τεράστιο βαθμό δυσκολίας.

Εκτός είναι ακόμη οι «λαβωμένοι» Σιέλης και Ισέκα, ενώ αντίθετα ο Ταξιάρχης Φούντας προπονήθηκε στο 100% και είναι πανέτοιμος για… δράση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (22:00)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00), με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει χωρίς ήττα τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες μετρούν έξι βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται στη 10η θέση, ενώ η τσεχική ομάδα ακολουθεί με τέσσερις βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 11η θέση.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο στη διοργάνωση και να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία υπό τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Η νίκη με 1-0 απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» έδωσε σημαντική ώθηση στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα πολύτιμο αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα και έδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αγώνων.

Η ομάδα του Αλγουαθίλ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες και θέλει απέναντι στη Σπάρτα να φτάσει τις έξι σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πορείας της είναι η αμυντική λειτουργία. Στις πέντε τελευταίες νίκες της, η ομάδα κράτησε τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία της, δεχόμενη μόλις ένα γκολ.

Η Σπάρτα Πράγας προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με τη Λίλεστρομ στις 15 Οκτωβρίου. Παρότι έδειχνε να βρίσκεται κοντά στη νίκη, δέχθηκε την ισοφάριση στο 92ο λεπτό και έχασε την ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο δεν κατάφερε να κερδίσει, έπειτα από μια σειρά πέντε διαδοχικών νικών.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην ομάδα του Μπράιαν Πρίσκε είναι η αμυντική της λειτουργία. Στις επτά τελευταίες αναμετρήσεις της έχει κρατήσει πέντε φορές το μηδέν, ενώ στο ίδιο διάστημα έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ.

Θετική είναι και η εικόνα της μακριά από την έδρα της. Η Σπάρτα παραμένει αήττητη στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, μετρώντας τρεις νίκες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το 4-1 επί της Αραράτ στο Europa League, στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός δεν αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στη Μαρσέιγ. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προβλέπεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τον Τσικίνιο να κινείται πίσω του σε πιο δημιουργικό ρόλο.

Ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στη Μασσαλία, διεκδικεί μαζί με τον Γκουστάβο Πουέρτα μια θέση στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ.

Για τη Σπάρτα Πράγας, ο Γιονάταν Μπράουτ Μπρούνες αναμένεται να πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας στα άκρα τους Εμπρίμα Σινγκάτε και Ματέι Γιουράσεκ. Στη μεσαία γραμμή, οι Άντι Ίρβινγκ και Σίβερτ Μάνσβερκ αποτελούν πιθανές επιλογές για το αρχικό σχήμα.

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