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15.10.2026 22:00

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Live η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League

15.10.2026 22:00
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Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, επιδιώκοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία του Europa League.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 13η θέση, έχοντας ως στόχο ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα, την ώρα που η γαλλική ομάδα βρίσκεται στην 32η θέση και ψάχνει την ευκαιρία να ανακάμψει μετά το αρνητικό της ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Σάλιακας, Έσε, Πουέρτα, Ζοάο Σίλβα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 22:34
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