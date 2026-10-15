Η Σάκκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες – Νίκησε με 2-0 την Ποχάνκοβα στην Γουχάν (video)

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Μετά τον περασμένο Φεβρουάριο, η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί σε προημιτελικό σε 1000αρι τουρνουά.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μία Ποχάνκοβα (6-1, 6-4) και στην 8αδα θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίνσκα.

Look what it means 🔥 @mariasakkari defeats Pohankova 6-1, 6-4 in and advances to the quarterfinals in Wuhan. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/HUmX599eR6 — wta (@WTA) October 15, 2026

Θα είναι ο δεύτερος προημιτελικός της σε WTA 1000 στη χρονιά, πρώτος μετά από την Ντόχα τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου ήταν ημιφιναλίστ.

Συνολικά θα είναι ο 17ος προημιτελικός της σε WTA 1000 διοργάνωση και ο 2ος στη χρονιά. Στους προηγούμενους 16, είχε 11 νίκες (11-5).

Ανέβηκε επίσης στο Νο.30 του live ranking μετά τη σημερινή νίκη, 5 θέσεις ψηλότερα από την τωρινή της θέση. Η χειρότερη θέση που θα πάρει την ερχόμενη Δευτέρα είναι το Νο.31, ενώ αν κερδίσει τον προημιτελικό θα μπει εντός του Top 25.

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