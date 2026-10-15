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15.10.2026 19:45

Παναθηναϊκός – Μπόρατς: Live ο αγώνας στη League Phase του Conference League

15.10.2026 19:45
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με στόχο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-0 Γκολ ο Παναθηναϊκός με πέναλντι του Ντέσερς

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς.

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρι, Κρίστιανσεν, Ράστοντερ, Γκαρσία.

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