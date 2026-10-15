Παναθηναϊκός – Μπόρατς: Live ο αγώνας στη League Phase του Conference League

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με στόχο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Live η εξέλιξη του σκορ:
1-0 Γκολ ο Παναθηναϊκός με πέναλντι του Ντέσερς
1′ Σέντρα στο ματς
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς.
Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρι, Κρίστιανσεν, Ράστοντερ, Γκαρσία.
Διαβάστε επίσης
Ευρωπαϊκές μάχες: Δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΟΦΗ με Μαρσέιγ και Ρεν αντίστοιχα – Πρεμιέρα o Παναθηναϊκός με Μπόρατς
Champions League: Η Ρεάλ νίκησε 4-3 τη Ρόμα, θρίαμβος της Παρί κόντρα στη Σίτι και αρχηγός της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας
Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.