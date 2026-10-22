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22.10.2026 09:52

Εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Βρέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ μέσα στο σπίτι του αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά

22.10.2026 09:52
koromilas

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Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τα στημένα στο μπάσκετ συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί κι άλλα μετρητά στο σπίτι ενός εκ των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Χθες όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι του ενός συλληφθέντα διαιτητή στην Κατερίνη, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, ενώ υπήρχαν πληροφορίες πως έχουν βρεθεί επίσης αρκετά μετρητά που δεν δικαιολογούνται και σε άλλους εμπλεκόμενους.

Οπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο σπίτι δεύτερου εκ των τριών διαιτητών που συνελήφθησαν, βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε μετρητά. Πρόκειται για τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά, στου οποίου την οικία εντοπίστηκαν τα μετρητά και για τα οποία ελέγχεται η προέλευσή τους.

Να θυμίσουμε ότι οι 6 ύποπτοι, Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας) και Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, θα βρεθούν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στη συνέχεια οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Να τονιστεί πως ο Κορομηλάς είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για υπόθεση στημένου αγώνα και μάλιστα για τον τελικό του Euro Cup μεταξύ Μονακό και Ούνικς Καζάν το 2021, ωστόσο είχε αθωωθεί μαζί με τον δεύτερο διαιτητή Μπόρις Ρίζικ, αφού δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ενοχή τους.

Ωστόσο εκεί αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την απολογία τους.

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