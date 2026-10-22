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22.10.2026 12:20

Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Έλαβαν προθεσμία οι 6 συλληφθέντες, με χειροπέδες ο Λιόλιος – «Δεμένη η υπόθεση» λέει ο Δημητρακόπουλος

22.10.2026 12:20
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Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Οι έξι έφτασαν στην Ευελπίδων στις 10 το πρωί και από αύριο ως και την Δευτέρα, θα παρουσιαστούν στον ανακριτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου έλαβε προθεσμία για αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης.

Ακολούθως, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πάνε να απολογηθούν οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Κώστας Πηλοΐδης.

Δημητρακόπουλος: Η υπόθεση είναι δεμένη

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί την ομάδα μπάσκετ του Αμαρουσίου που έκανε την καταγγελία, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι ο ανακριτής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα, καθώς και να προσθέσει νέα αδικήματα.

Όπως ανέφερε, σημαντικό αποδεικτικό υλικό παραδόθηκε από τον Ηλία Παπαθεοδώρου, προπονητή του Αμαρουσίου και πρώην στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου στον Προμηθέα Πατρών. Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι οι καταθέσεις συνοδεύονται από γραπτά μηνύματα μεταξύ παραγόντων του μπάσκετ και διαιτητών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δεμένη η υπόθεση, είναι ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «πολύ ζοφερή κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις αλλοίωσης αποτελεσμάτων ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Ο δικηγόρος υπενθύμισε ότι η καταγγελία του Απριλίου 2026 αφορούσε, μεταξύ άλλων, την ιδιοκτησιακή σχέση του κ. Λιόλιου με τον Προμηθέα και την πρόσβασή του σε απόρρητη πληροφόρηση από θεσμικά όργανα διαιτησίας. Η καταγγελία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Στόχος μας δεν ήταν να βοηθήσουμε κάποια ομάδα», ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι οι τίτλοι να κρίνονται εντός των γηπέδων και όχι μέσω διαιτητικής εύνοιας.

Τέλος, σημείωσε ότι ο ανακριτής μπορεί να επιβάλει περιοριστικούς όρους στους εμπλεκόμενους, ακόμη και να τους απαγορεύσει την ενασχόληση με αθλητικά ζητήματα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τι είπε ο εκπρόσωπος του Λιόλιου -Με χειροπέδες ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Για «κακοστημένη σκευωρία» μίλησε ο νομικός εκπρόσωπος του Βαγγέλη Λιόλιου, τονίζοντας πως οι καταγγέλοντες έχουν καταγγελθεί ήδη από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Χαρακτήρισε «απόλυτα άκυρο» το ένταλμα σύλληψης, καθώς και «κατασκευασμένες» καταγγελίες. «Περιμένετε στο ακουστικό σας για να δείτε με τι τρόπο θα αποφλοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι» είπε.

Ο Λιόλιος, όπως και οι άλλοι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν στην Ευελπίδων φορώντας χειροπέδες, ενώ αφού πήραν προθεσμία, μεταφέρθηκαν ξανά στη ΓΑΔΑ.

Δείτε βίντεο από την αποχώρηση του Λιόλιου και της Τσαρούχα από το ieidiseis:

Χρυσοχοϊδης: Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, θα αποκαλυφθεί η αλήθεια

Σχετικά με τις συλλήψεις ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης διευκρίνισε ότι οι αστυνομικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολών των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Όπως σημείωσε, η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, ώστε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

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