Τι ισχύει για την θέση του προέδρου της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη Λιόλιου

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Πέρα από το νομικό σκέλος της υπόθεσης των στημένων στο μπάσκετ, υπάρχουν και πολλά ανοιχτά μέτωπα στο παραγοντικό κομμάτι.

Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου αφήνει ακέφαλη την ΕΟΚ και σε περίπτωση που παραπεμφθεί σε δίκη, τότε οι εξελίξεις θα είναι δραματικές.

Πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής αποφασίσουν να τον προφυλακίσουν, ή να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Αν αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη, τυπικά μπορεί να διατηρήσει τη θέση του μέχρι να υπάρξει αμετάκλητο βούλευμα παραπομπής.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει πως εάν προκύψει προσωρινό κώλυμα όπως για παράδειγμα να προφυλακιστεί, πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον Α’ αντιπρόεδρο είτε με εκλογή νέου προέδρου από τα μέλη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα (όπως η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα ή ο παράνομος στοιχηματισμός), ή εάν επιβληθεί προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), το πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως και αμέσως από το αξίωμά του.

Σ’ αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε 15 ημέρες αφότου λάβει γνώση του κωλύματος.

Αν περάσει αυτή η προθεσμία και το ΔΣ της Ομοσπονδίας, τότε τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει απευθείας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ενώ κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα τους όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αν οριστικοποιηθεί η έκπτωση του Λιόλιου, η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο κατά σειρά σταυρών προτίμησης από τις τελευταίες εκλογές της ομοσπονδίας.

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