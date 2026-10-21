Σκάνδαλο Λιόλιου: Μέχρι και μαθητικό αγώνα μπάσκετ για στημένη διαιτησία ερευνά ο εισαγγελέας – 52 βολές και… ίδιοι διαιτητές

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Μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της μεγάλης υπόθεσης που ερευνάται πλέον από τις Αρχές στο ελληνικό μπάσκετ δεν αφορά κάποιον επαγγελματικό αγώνα με εκατομμύρια ευρώ, στοιχηματικά συμφέροντα και ακριβοπληρωμένους παίκτες. Αφορά παιδιά, μαθητές Λυκείου. Και έναν αγώνα (ή δύο ίσως) του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, οι οποίοι, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Πρόκειται κατ’ αρχάς για τον ημιτελικό που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση της Πάτρας και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Και για τον τελικό, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το ρεκόρ με τις περίφημες 52 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε η Αναγέννηση με αντίπαλο τα Εκπαιδευτήρια Υπατία.

Οι δύο αγώνες, όμως, αποτελούσαν το ίδιο Final Four και οι καταγγελίες για όσα συνέβησαν είχαν διατυπωθεί δημοσίως από τις 30 Μαρτίου 2026, δηλαδή πολύ πριν ξεσπάσει η σημερινή υπόθεση. Και όσα είχαν γραφτεί τότε αποκτούν σήμερα εντελώς διαφορετική βαρύτητα.

Από το 58-45 στο 60-64 – Και μία ένσταση που υπάρχει από τότε

Στον ημιτελικό, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είχε πάρει καθαρό προβάδισμα απέναντι στην Αναγέννηση. Το σκορ ήταν 58-45 υπέρ του Ελληνικού Κολλεγίου, περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος. Από εκείνο το σημείο και μετά συνέβη το εξής εκπληκτικό: Αναγέννηση – Ελληνικό Κολλέγιο 64-60. Δηλαδή η ομάδα της Πάτρας έκανε επιμέρους σκορ 19-2 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ακόμη και τα δημοσιεύματα που παρουσίαζαν θριαμβευτικά την επιτυχία της Αναγέννησης κατέγραφαν ότι το Ελληνικό Κολλέγιο βρέθηκε μπροστά με 58-46 στο 28ο λεπτό και στη συνέχεια δεν σημείωσε ούτε έναν πόντο σε ολόκληρη την τελευταία περίοδο. Το αποτέλεσμα από μόνο του, προφανώς, δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα. Οι μεγάλες ανατροπές συμβαίνουν στον αθλητισμό. Το πρόβλημα είναι όσα καταγγέλθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η ανατροπή.

Το SDNA έγραφε ήδη από τις 30 Μαρτίου ότι στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού υπήρχαν σοβαρότατες διαμαρτυρίες για τα σφυρίγματα, ενώ το Ελληνικό Κολλέγιο κατέθεσε επίσημη ένσταση για τη διαιτησία. Σύμφωνα με το τότε δημοσίευμα, στην ένσταση γινόταν λόγος για «ανάρμοστη λειτουργία της διαιτησίας» και προαναγγελλόταν αναλυτική αναφορά για όσα είχαν συμβεί. Άρα, δεν έχουμε μια ιστορία που ανακαλύφθηκε σήμερα, έξι μήνες αργότερα. Οι καταγγελίες υπήρχαν από το ίδιο βράδυ.

Σπυρόπουλος και Καλογερόπουλος είχαν πάει από την Ελλάδα

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, για τη διοργάνωση είχαν μεταβεί από την Ελλάδα οι διαιτητές Σπυρόπουλος και Καλογερόπουλος, που σφύριξαν τους επίμαχους αγώνες. Και τα ονόματά τους είχαν μπει από τότε στο επίκεντρο των καταγγελιών για όσα συνέβησαν στην Πάφο. Το SDNA κατέγραφε επίσης την παρουσία του Παναγιώτη Λιόλιου, γιου του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, πάνω από τον πάγκο της Αναγέννησης, σημειώνοντας ότι δεν είχε ιδιότητα εκπαιδευτικού ή γονέα.

Και εδώ βρίσκεται μια σχέση που δεν μπορεί να αγνοηθεί: τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση αγωνίζονταν με αθλητές του προγράμματος «ΝΟΥΣ» του Προμηθέα Πάτρας, του συλλόγου με τον οποίο είναι ιστορικά συνδεδεμένος ο σημερινός πρόεδρος της ΕΟΚ. Η σχέση αυτή ασφαλώς δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη οποιασδήποτε παράνομης παρέμβασης.

Είναι όμως ένα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα και αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος αγώνας βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, υπό διερεύνηση.

Και μετά ήρθε ο τελικός: 52-20 οι βολές!

Η Αναγέννηση, μετά το 64-60 επί του Ελληνικού Κολλεγίου, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό απέναντι στα Εκπαιδευτήρια Υπατία. Και αν όσα είχαν προηγηθεί στον ημιτελικό είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, ο τελικός προκάλεσε πραγματική έκρηξη καταγγελιών. Το τελικό σκορ ήταν 90-81 υπέρ της Αναγέννησης, η οποία κατέκτησε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Η Υπατία είχε προηγηθεί 48-44 στο ημίχρονο. Και μετά ήρθαν οι αριθμοί που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι: 52 ελεύθερες βολές για την Αναγέννηση και 20 για την Υπατία. Διαφορά 32 βολών σε έναν τελικό σχολικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του SDNA της εποχής, η Υπατία έχασε με αποβολή έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ήδη από το πρώτο ημίχρονο, ενώ χρεώθηκε και με τρεις τεχνικές ποινές – ούτε ο… Αταμάν ή ο…Ναν δηλαδή, να ήταν!

Οι αντιδράσεις των γονέων ήταν τόσο έντονες, ώστε προκλήθηκε μεγάλη ένταση στο γήπεδο, ενώ το SDNA είχε δημοσιεύσει και βίντεο από όσα συνέβησαν. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στον διαιτητή Καλογερόπουλο, για τη συμπεριφορά του οποίου υπήρξαν έντονες καταγγελίες. Και όλα αυτά γράφτηκαν στις 30 Μαρτίου 2026.

Δεν παιζόταν μόνο ένα κύπελλο

Υπάρχει και μια διάσταση που κάνει την υπόθεση ακόμη σοβαρότερη. Οι μαθητές δεν έπαιζαν απλώς για ένα κύπελλο που θα έμπαινε στη βιτρίνα ενός σχολείου. Η κατάκτηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος συνδεόταν με την εκπροσώπηση της χώρας στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα, ενώ οι διακρίσεις στον σχολικό αθλητισμό μπορούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να έχουν συνέπειες στη μοριοδότηση και στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

Η Αναγέννηση πράγματι εκπροσώπησε αργότερα την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Γι’ αυτό και, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η εισαγγελική έρευνα αφορά πιθανή χειραγώγηση του συγκεκριμένου ημιτελικού, η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας ακόμη ιστορίας περί κακής διαιτησίας. Διότι τότε δεν θα μιλάμε μόνο για το ποιος κέρδισε έναν αγώνα.

Θα μιλάμε για μαθητές των οποίων η αγωνιστική προσπάθεια, η διάκριση και ενδεχομένως η εκπαιδευτική προοπτική συνδέονταν με όσα συνέβαιναν μέσα στο γήπεδο.

Ποιος πέταξε τις καταγγελίες;

Το μεγαλύτερο ερώτημα, όμως είναι τι έγινε μετά τις καταγγελίες του Μαρτίου. Υπήρχε ένσταση του Ελληνικού Κολλεγίου, δημόσιες καταγγελίες, αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα διαιτητών και… βίντεο. Υπήρχε ένας ημιτελικός που από 58-45 έγινε 60-64, με επιμέρους 2-19. Και αμέσως μετά υπήρχε ένας τελικός στον οποίο η μία ομάδα εκτέλεσε 52 βολές και η άλλη 20. Όλα αυτά ήταν γνωστά. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο τι συνέβη στην Πάφο.

Είναι και ποιος ασχολήθηκε τότε με όσα καταγγέλθηκαν, ποιος τα διερεύνησε, τι απαντήσεις δόθηκαν και εάν τελικά κάποιος θεσμικός φορέας θεώρησε ότι όλα αυτά ήταν απολύτως φυσιολογικά.

Διότι σήμερα ο επίμαχος σχολικός ημιτελικός εμφανίζεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο μιας πολύ ευρύτερης έρευνας για το ελληνικό μπάσκετ. Και όταν μια έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων φτάνει μέχρι παιχνίδια μαθητών Λυκείου, το ζήτημα παύει να αφορά μόνο το μπάσκετ. Αφορά πλέον τους θεσμούς που είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν αυτά τα παιδιά.

Και βέβαια πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διερεύνηση ενός αγώνα δεν συνιστά απόδειξη χειραγώγησης ούτε τεκμήριο ενοχής οποιουδήποτε προσώπου. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, τα στοιχεία, οι καταγγελίες και όσα είχαν δημοσιευτεί ήδη από τον Μάρτιο αποκτούν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί στην Πάφο κάποιοι φώναζαν ήδη από τότε. Το ερώτημα είναι ποιος τους άκουσε.

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