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23.10.2026 15:50

ΚΑΕ Ολυμπιακός σε Γιαννακόπουλο: «Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί αν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα, το τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσει αράχνες»

23.10.2026 15:50
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  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση κατά...

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Σκληρή ανακοίνωση με αποδέκτη τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, σχετικά με όσα έχει αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τους «ερυθρόλευκους» για το σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ.

Μεταξύ άλλων οι Πειραιώτες τονίζουν: «Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί αν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα το τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσει αράχνες», αλλά και: «Αφού έχει, όπως υπερηφανεύεται, πλήρη γνώση αυτής της μυστικής διαδικασίας, δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι δεν έχουμε καμία σχέση;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι ο μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μας αναζητά αγωνιωδώς, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι στον αγώνα του για διαιτησία 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να μας βρει συμμάχους. Εμείς δίνουμε εδώ και χρόνια τον δικό μας, πραγματικό αγώνα για το 50-50. Και θα τον πάμε μέχρι τέλους.

Τις τελευταίες ώρες, με τη γνωστή του αμετροέπεια, έσπευσε να συνδέσει την ομάδα μας και τους ανθρώπους της με μια εκκρεμή έρευνα, με την οποία ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε. Μάλιστα, επαίρεται δημόσια ότι τη γνώριζε εκ των προτέρων. Αφού λοιπόν έχει, όπως υπερηφανεύεται, πλήρη γνώση αυτής της μυστικής διαδικασίας, δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι δεν έχουμε καμία σχέση; Ότι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε εμάς; Ή μήπως αυτό δεν εξυπηρετεί το επικοινωνιακό πανηγύρι που έχει στήσει στις πλάτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Εμείς δεν παριστάνουμε τους δικαστές του Instagram και του πληκτρολογίου.

Εμείς δεν έχουμε τίποτα και κανέναν να φοβηθούμε.

Και όπως ήδη γνωρίζει από πρώτο χέρι, σε κάθε απόπειρα να πλήξει την ομάδα μας θα λάβει, για πολλοστή φορά, τη συντριπτική απάντηση. Ελπίζουμε μόνο, όταν καταδικαστεί ξανά, να μην εμφανιστεί πάλι κάποια φωτογραφική διάταξη για να τον κρατήσει στην ΚΑΕ.

Και μια συμβουλή: πρόσεξε τι εύχεσαι. Γιατί, εάν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα, η τροπαιοθήκη της ομάδας σου και το περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσουν αράχνες αντί για τρόπαια.

Υ.Γ. Μην ανεβάζεις και σβήνεις. Έχουν καταγραφεί όλα και θα χρειαστεί να δώσεις πειστικές εξηγήσεις.

Υ.Γ. 2 Το έμβλημα του δαφνοστεφανωμένου έφηβου, που κόσμησε τον Μάιο όλο το ΟΑΚΑ, δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου.

Υ.Γ. 3 Όλα στην ώρα τους».

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Να τον χαίρεστε»

Λίγο αργότερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επανήλθε στην κόντρα της με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες αναδημοσίευσαν post που είχε κοινοποιήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσθέτοντας δικά του σχόλια με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνέχεια αποσύρθηκε, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επανέφερε στο προσκήνιο μέσα από τη δική της ανάρτηση.

«Για όσους δεν το έχουν δει… Να τον χαίρεστε», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο των «ερυθρόλευκων».

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