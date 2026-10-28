HotelBrain: Νέα επένδυση στη Ρόδο με τη μίσθωση ξενοδοχείου 230 δωματίων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την παρουσία της στη Ρόδο ενισχύει η HotelBrain, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της το Filerimos Village Hotel, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 230 δωματίων και bungalows. Η νέα συμφωνία μίσθωσης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για επέκταση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με βασικό εργαλείο την ανάληψη και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τη θέση της HotelBrain στα Δωδεκάνησα, μια από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της χώρας, όπου η ζήτηση για οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες παραμένει βασικός παράγοντας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η HotelBrain διαθέτει πλέον περισσότερα από 110 τουριστικά καταλύματα σε πάνω από 36 προορισμούς της Ελλάδας, αποτελώντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τον μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο της χώρας με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων στο χαρτοφυλάκιό της.

Το Filerimos Village Hotel βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Ρόδου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» και 8 χιλιομέτρων από την πόλη του νησιού.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων και διαθέτει 230 δωμάτια και bungalows, με βασικό προσανατολισμό στον οικογενειακό τουρισμό και στα πακέτα διαμονής all inclusive.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται δύο μεγάλες πισίνες, παιδική πισίνα, υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες, εστιατόριο ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, καθώς και χώροι άθλησης και αναψυχής.

Η μονάδα βρίσκεται επίσης κοντά στην παραλία της Ιαλυσού, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης οικογενειών και οργανωμένων τουριστικών πακέτων.

Η επέκταση της HotelBrain βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές ξενοδοχειακές επενδύσεις, καθώς δίνει προτεραιότητα στις μακροχρόνιες μισθώσεις και στη λειτουργική διαχείριση των καταλυμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος μπορεί να διευρύνει το δίκτυό του χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η αγορά των ακινήτων, αναλαμβάνοντας ωστόσο τις υποχρεώσεις και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία τους.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων υπό ενιαία διοίκηση, δημιουργώντας δυνατότητες οικονομιών κλίμακας σε προμήθειες, ανθρώπινο δυναμικό και εμπορική διαχείριση.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου αυξάνει τις απαιτήσεις για αποτελεσματικό έλεγχο του λειτουργικού κόστους και διατήρηση υψηλών πληροτήτων.

Με την προσθήκη του Filerimos Village Hotel, η HotelBrain συνεχίζει την επέκτασή της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, δίνοντας έμφαση σε προορισμούς με ισχυρή τουριστική δραστηριότητα και δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών υποδομών.

Διαβάστε επίσης:

Ευβοϊκή Ζύμη: Από τα παραδοσιακά ζυμαρικά στις διεθνείς αγορές με επενδύσεις, εξαγωγές και νέα κεφάλαια

Decathlon: Αύξηση πωλήσεων 18% στην Ελλάδα και σχέδια για νέα καταστήματα την επόμενη τριετία πανελλαδικά

EOS Capital: Αποκτά το 70% της UTC International Transport και επεκτείνεται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές