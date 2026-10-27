Ευβοϊκή Ζύμη: Από τα παραδοσιακά ζυμαρικά στις διεθνείς αγορές με επενδύσεις, εξαγωγές και νέα κεφάλαια

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Σαράντα ένα χρόνια παρουσίας στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων συμπληρώνει η Ευβοϊκή Ζύμη, η οποία ξεκίνησε από την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών στα Ψαχνά Ευβοίας και εξελίχθηκε σε μια εξαγωγική επιχείρηση με παρουσία σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού. Η επέκταση στις κατεψυγμένες ζύμες, οι επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και η είσοδος επενδυτικού κεφαλαίου στο μετοχικό της σχήμα αποτελούν βασικούς σταθμούς της ανάπτυξής της.

Η εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών στις 25 Οκτωβρίου, επαναφέρει στο προσκήνιο τα προϊόντα με τα οποία ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα το 1985, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωσή της. Πρόκειται για τη σειρά «Ζυμαρικά Ψαχνών», που περιλαμβάνει χυλοπίτες, τραχανά, μανεστράκι και κουσκούς, προϊόντα που εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους στο χαρτοφυλάκιό της.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην πορεία της επιχείρησης ήρθε με τη δημιουργία του εμπορικού σήματος «Ζύμη Ψαχνών» και την επέκταση στην παραγωγή φύλλων ζύμης, μια δραστηριότητα που σταδιακά απέκτησε σημαντικό βάρος στις συνολικές πωλήσεις.

Εξαγωγές και επενδύσεις

Η εξωστρέφεια αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2026, οι εξαγωγές της Ευβοϊκής Ζύμης έφτασαν τα 8 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 15 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία σε περισσότερες από 40 αγορές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ασιατικές χώρες, όπου προϊόντα όπως το φύλλο κανταΐφι εμφανίζουν αυξανόμενη ζήτηση. Μεταξύ των αγορών στις οποίες έχει ενισχύσει την παρουσία της περιλαμβάνονται η Ταϊβάν, η Κίνα και η Νότια Κορέα.

Παράλληλα, η Ευβοϊκή Ζύμη υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Η επένδυση συνδέεται με την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού, την αύξηση της δυναμικότητας και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η είσοδος του επενδυτικού κεφαλαίου Halcyon Equity Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, τον Μάιο του 2025, μέσω μειοψηφικής συμμετοχής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό της επιχείρησης και στον σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η Ευβοϊκή Ζύμη διατηρεί την αρχική παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, συνδυάζοντας δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Η μία απευθύνεται κυρίως στην ελληνική αγορά και στις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες, ενώ η άλλη στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την εξαγωγική ανάπτυξη.

Η πορεία αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση από μια τοπική παραγωγική μονάδα σε μια οργανωμένη βιομηχανία τροφίμων, με επενδύσεις, διεθνή παρουσία και διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

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