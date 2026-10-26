ΔΑΙΔΑΛΟΣ: Από τον Δεκέμβριο πρόσβαση επιχειρήσεων στον υπερυπολογιστή με υποδομές συνολικής αξίας 58,9 εκατομμυρίων ευρώ

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Νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, την έρευνα και την παραγωγική δραστηριότητα αναμένεται να αποκτήσουν από τον Δεκέμβριο ελληνικές επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες, μέσω της πρόσβασης στον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Η νέα τεχνολογική υποδομή, συνολικού προϋπολογισμού 58,9 εκατ. ευρώ, εγκαταστάθηκε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας για τη σταδιακή διάθεση της υπολογιστικής της ισχύος στους πρώτους χρήστες.

Πρόκειται για το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει αποκτήσει η Ελλάδα, με επίδοση 85,69 PetaFlops και παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις των ισχυρότερων υπερυπολογιστών.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική επιχειρηματικότητα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους που πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρότερες, δύσκολα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν αποκλειστικά με δικά τους μέσα.

Η πρόσβαση στον «ΔΑΙΔΑΛΟ» θα πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων προσκλήσεων και διαδικασιών αξιολόγησης.

Στους δυνητικούς χρήστες περιλαμβάνονται νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εταιρείες, βιομηχανικές μονάδες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και φορείς του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προτάσεις έργων, οι οποίες θα αξιολογούνται με βάση την επιστημονική ή τεχνολογική αξία τους, τις υπολογιστικές ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Οι αναλυτικοί όροι και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν από την ΕΔΥΤΕ και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς.

Η χρήση της υποδομής μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων, την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την εκτέλεση σύνθετων προσομοιώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση EuroHPC.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, περίπου 41 εκατ. ευρώ αφορούν τον υπολογιστικό εξοπλισμό και τα συστήματα που προμήθευσε η Hewlett Packard Enterprise, ενώ 17,9 εκατ. ευρώ συνδέονται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το κέντρο δεδομένων.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αποτελεί επίσης βασικό τμήμα του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης PHAROS, το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο αντίστοιχων υποδομών.

Το σημαντικότερο ζητούμενο πλέον είναι η αξιοποίηση της επένδυσης από την πραγματική οικονομία.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το όφελος θα εξαρτηθεί από το πόσο εύκολα θα αποκτούν πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους και κατά πόσο θα μπορούν να μετατρέπουν την υπολογιστική ισχύ σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

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