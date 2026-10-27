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27.10.2026 08:25

ΔΕΗ: Νέες μονάδες 58 MW σε Ρόδο και Κω ενόψει καλοκαιριού και ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων

27.10.2026 08:25
dei monada

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Στην ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής σε Ρόδο και Κω προχωρά ο Όμιλος ΔΕΗ, με την εγκατάσταση τεσσάρων νέων μονάδων συνολικής ισχύος 58 MW, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2027. Η επένδυση έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες δύο από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα κατανεμηθούν ισόποσα στους σταθμούς της Σορωνής Ρόδου και της Κω, με δύο μονάδες ισχύος 14,5 MW σε κάθε νησί. Στη Ρόδο οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στην Κω προγραμματίζεται η έναρξή τους εντός Οκτωβρίου.

Για τον σταθμό της Σορωνής πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αναβάθμιση, καθώς οι δύο προηγούμενες ολοκληρώθηκαν την τελευταία διετία. Αντίστοιχες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού πραγματοποιήθηκαν το 2025 στη Σαντορίνη και στην Κρήτη, ενώ μέσα στο 2026 ολοκληρώθηκαν έργα στη Χίο και στη Λέσβο.

Οι τέσσερις νέες αεριοστροβιλικές μονάδες τύπου Titan 130 διαθέτουν δυνατότητα εκκίνησης και επίτευξης πλήρους ισχύος μέσα σε περίπου δέκα λεπτά. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την άμεση κάλυψη αιφνίδιων αυξήσεων της κατανάλωσης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική δραστηριότητα επιβαρύνει σημαντικά τα τοπικά ηλεκτρικά συστήματα.

Οι μονάδες είναι διπλού καυσίμου και διαθέτουν τεχνολογία περιορισμού των εκπομπών ρύπων. Παράλληλα, η χρήση ελαφρύτερου πετρελαίου αντί του βαρέος μαζούτ αναμένεται να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Πέρα από την ασφάλεια ηλεκτροδότησης, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μπορεί να συμβάλει και στη συγκράτηση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με τις οποίες χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Το επόμενο βήμα με τις διασυνδέσεις

Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω του χρονοδιαγράμματος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Σύμφωνα με τον νεότερο σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, η σύνδεση Κορίνθου–Κω προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029, ενώ η συνολική διασύνδεση των Δωδεκανήσων τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2030. Ο προϋπολογισμός του έργου προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ.

Μέχρι τότε, η επάρκεια της τοπικής παραγωγής παραμένει καθοριστική για την ομαλή ηλεκτροδότηση των νησιών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, ύψους 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή και νέες ενεργειακές υποδομές.

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