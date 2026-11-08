Γκάντι Άιζενκοτ: Πώς ένας άκαμπτος στρατηγός έγινε ο μεγαλύτερος πολιτικός εφιάλτης του Νετανιάχου

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Στο πρόσωπο του Γκάντι Άιζενκοτ, η ισραηλινή κοινωνία αναγνωρίζει το απόλυτο αντίδοτο στο μοντέλο εξουσίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο 66χρονος πρώην αρχηγός του στρατού στερείται το επικοινωνιακό χάρισμα του νυν πρωθυπουργού και τη φήμη του πολιτικού που ελίσσεται στους διαδρόμους της εξουσίας. Ωστόσο, η αυστηρή, σχεδόν άκαμπτη φυσιογνωμία του στρατηγού, σε συνδυασμό με το βάρος της προσωπικής τραγωδίας που βίωσε στον πόλεμο της Γάζας, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό του πλεονέκτημα στην προσπάθειά του να τερματίσει την πολυετή κυριαρχία του «Μπίμπι».

Ο Άιζενκοτ -ο οποίος έχασε τον γιο και δύο ανιψιούς του στις επιχειρήσεις στη Γάζα– διεκδικεί πλέον την πρωθυπουργία προτάσσοντας την εικόνα του μετριοπαθούς ηγέτη. Πίσω όμως από το προφίλ του «αντί-Μπίμπι», κρύβεται ένας στρατιωτικός με αμφιλεγόμενο παρελθόν, συνδεδεμένος με μερικές από τις σκληρότερες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων.

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το δίκτυο Al Jazeera σκιαγραφεί το προφίλ του πολιτικού που φιλοδοξεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Ισραήλ.

Από την Τιβεριάδα στην κορυφή του στρατεύματος

Γεννημένος στην Τιβεριάδα από γονείς μετανάστες από το Μαρακές και την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, ο Άιζενκοτ μεγάλωσε στο Εϊλάτ, τη νότια λιμανιά της χώρας, μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ισραηλινής ελίτ.

Κατατάχθηκε στον στρατό σε ηλικία 18 ετών, ξεκινώντας μια μακρά σταδιοδρομία που τον οδήγησε μέχρι την ανώτατη στρατιωτική βαθμίδα: τη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, την οποία κατείχε από το 2015 έως το 2019 (φωτογραφία με τον Νετανιάχου το 2015).

Η κοινωνική του προέλευση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημόσια εικόνα του. Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο οποίος προέρχεται από μια προνομιούχα οικογένεια Ασκεναζί (Εβραίων της Ευρώπης), ο Άιζενκοτ έχει τις ρίζες του στη μιζραχί κοινότητα (των Εβραίων με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική).

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, την ώρα που ο Νετανιάχου επιχειρεί διαχρονικά να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τη δυσαρέσκεια αυτής της κοινωνικής ομάδας, ο Άιζενκοτ ενσαρκώνει αυθεντικά τη φωνή της.

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