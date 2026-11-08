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08.11.2026 15:36

ΚΚΕ: «Γελοίο να βαφτίζει ο πρωθυπουργός ελάφρυνση τη θηλιά των funds στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά»

08.11.2026 15:36
KKE

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«Όσο γελοίο είναι ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει ως απάντηση στην ακρίβεια την παράταση της λεγόμενης “Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών”, που καμιά λαϊκή οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί καν, άλλο τόσο εξοργιστικό είναι να βαφτίζει “ελάφρυνση” τη θηλιά που κράτος, τράπεζες και funds έχουν βάλει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Το κόστος ζωής, το οποίο αναδεικνύεται σε Νο 1 πρόβλημα σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, από τις εκλογές των ΗΠΑ μέχρι το Παρίσι των εκατομμυρίων διαδηλωτών και φυσικά στη χώρα μας, είναι το αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων και της ελληνικής» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Όσο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης σκόπιμα αφήνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα: έχει παρασχεθεί από τη γαλλική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση στο τουρκικό κράτος, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Σε κάθε περίπτωση και από αυτό το έργο θα κερδίσουν μόνο οι εγχώριοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ενώ ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή φτώχεια, παράλληλα με τους μεγάλους κινδύνους που επωμίζεται».

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