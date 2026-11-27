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Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών καταγράφει ο όμιλος Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2026, με τη λειτουργική του κερδοφορία να έχει ήδη ξεπεράσει την αντίστοιχη επίδοση ολόκληρου του 2025.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η υποτονική ζήτηση σε επιμέρους αγορές, ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη, συνεχίζοντας παράλληλα τη στρατηγική διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του μέσω εξαγορών.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 32,1 εκατ. ευρώ, έναντι 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 133,3%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 59,8%, φτάνοντας τα 61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 48,4 εκατ. ευρώ στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 354,6 εκατ. ευρώ, από 300,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 18,1%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τόσο η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,3% όσο και η άνοδος των μέσων τιμών διάθεσης των προϊόντων.

Ενδεικτική της βελτίωσης της αποδοτικότητας είναι η διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο 17,3%, από 12,8% πέρυσι. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 62,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 67,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 39,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,7226 ευρώ, έναντι 0,3068 ευρώ.

Η θετική δυναμική διατηρήθηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο, με το EBITDA να ανέρχεται σε 23,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 64,4% σε ετήσια βάση.

Ισχυρές επιδόσεις και στους δύο κλάδους

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας σημειώθηκε και στους δύο βασικούς τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου, με τον κλάδο της Συσκευασίας να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση.

Ειδικότερα, στον συγκεκριμένο κλάδο, όπου η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,3%, στα 136,7 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 74,3%, φτάνοντας τα 31,7 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, παρά τη συγκρατημένη ζήτηση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 227,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,1%, με τη λειτουργική κερδοφορία να ενισχύεται κατά 50,5%, στα 31,1 εκατ. ευρώ.

Η γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων επέτρεψε στον όμιλο να διαχειριστεί τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών του μονάδων.

Ενισχυμένη ρευστότητα και νέα εξαγορά

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 38,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 61,1 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 10,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Ιουνίου. Η αύξησή του έναντι του τέλους του 2025 συνδέεται κυρίως με τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της BHA Holdings, την εποχικότητα των δραστηριοτήτων και την καταβολή μερίσματος.

Παράλληλα, στις 27 Οκτωβρίου ο όμιλος υπέγραψε, μέσω θυγατρικής του, συμφωνία για την απόκτηση του 100% της ιταλικής Plydex S.r.l., διευρύνοντας την εμπορική του παρουσία στην αγορά γεωσυνθετικών προϊόντων της Ιταλίας.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, η διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου θα κινηθεί στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Για το σύνολο του 2026 αναμένει σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας έναντι του 2025, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

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