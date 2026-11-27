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Νέα επιγραφή, χωρίς την αναφορά στα «Φιλαράκια», τοποθετήθηκε στον τάφο του διάσημου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, στην αρχική πλάκα που είχε τοποθετηθεί τον Ιανουάριο του 2026 αναγραφόταν η φράση «ένας πολυαγαπημένος φίλος», με έμφαση στην τελευταία λέξη, που παρέπεμπε στον εμβληματικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, τον οποίο υποδύθηκε και στους δέκα κύκλους της σειράς «Friends».

La lápida del actor Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”, fue reemplazada en el cementerio Forest Lawn Hollywood Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos.



La nueva placa ya no hace referencia a la producción que lo llevó a la fama… pic.twitter.com/JIIZkFl7mW — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 26, 2026

Όμως, η συγκεκριμένη επιγραφή αντικαταστάθηκε τις τελευταίες ημέρες από μια καινούργια, στην οποία αναγράφεται το μήνυμα: «Αναπαύσου. Σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά».

'Friends' star Matthew Perry's grave marker no longer references his 'Friends' role.



The new plaque at Forest Lawn Hollywood Hills replaces the "Much Loved, Friend" marker, which now reads "Rest Now" followed by "We Love You With Our Whole Hearts."



(via Entertainment Weekly) pic.twitter.com/ZgETwab9RS — sitcom crave (@sitcomcrave) November 25, 2026

Ο λόγος που η έμμεση αναφορά στον εμβληματικό ρόλο αφαιρέθηκε δεν έχει γίνει γνωστός. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο εικασίες από θαυμαστές και μέσα ενημέρωσης ότι η οικογένεια ίσως ήθελε ένα πιο προσωπικό μήνυμα αγάπης ή μια επιγραφή που να μην περιορίζεται στον πιο διάσημο τηλεοπτικό του ρόλο, χωρίς όμως καμία επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού, ο Πέρι μιλούσε ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και τη χρήση ουσιών. Έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του ήταν η προσφορά βοήθειας στους συνανθρώπους του.

«Θα ήθελα να με θυμούνται ως κάποιον που έζησε καλά, αγάπησε, και ότι ήμουν ένας αναζητητής της αλήθειας. Και το υπέρτατο πράγμα για μένα είναι ότι θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Αυτό θέλω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, είχε επισημάνει: «Το καλύτερο πράγμα πάνω μου, χωρίς αμφιβολία, είναι ότι αν κάποιος έρθει σε μένα και μου πει “δεν μπορώ να σταματήσω να πίνω, μπορείς να με βοηθήσεις;”, μπορώ να πω “ναι”, να το παρακολουθήσω και να το κάνω. Όταν πεθάνω, δεν θέλω τα “Φιλαράκια” να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί. Θέλω αυτό να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί. Και θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου αποδεικνύοντάς το».

Τον περασμένο μήνα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την απώλειά του, το Netflix κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry», στο οποίο συμμετέχουν μέλη της οικογένειάς του και κοντινά του πρόσωπα.

Πέρα από τα «Φιλαράκια», ο Πέρι συμμετείχε στις τηλεοπτικές σειρές «Studio 60 on the Sunset Strip», «The West Wing» και «The Good Wife», καθώς και στις κινηματογραφικές ταινίες «Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας» και «17 Ξανά».

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου 2023 με τον θάνατό του να αποδίδεται σε οξείες επιδράσεις της κεταμίνης και να χαρακτηρίζεται «ατύχημα».

Ήταν μόλις 54 ετών…

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