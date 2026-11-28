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Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στις αρχές Νοεμβρίου 2026 καταγράφονταν παγκοσμίως περισσότερες από 130 ένοπλες συγκρούσεις. Οι χώρες γύρω από τα μέτωπα δέχονται πρώτες την πίεση. Σύντομα, όμως, οι συνέπειες γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη, από τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων έως το κόστος των μεταφορών και τη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις αναθεωρούν τις προτεραιότητές τους, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες απειλές για την ασφάλειά τους και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Στις 21 Νοεμβρίου το ρωσικό φορτηγό «Sparta II» επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το φλεγόμενο πλοίο παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπου οι τοπικές αρχές ανέλαβαν την κατάσβεση. Ο στρατός της Φινλανδίας εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν πιθανότατα η Ουκρανία.

Την επόμενη ημέρα, επλήγη η ρωσική κορβέτα «Merkury» στη Βεγγάζη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν την κορβέτα και έπληξαν επίσης το ρωσικό φορτηγό «Angara». Μέσα σε δύο ημέρες ο ίδιος πόλεμος υποχρέωσε δύο χώρες σε διαφορετικές θάλασσες να διαχειριστούν τις συνέπειες πληγμάτων μακριά από το κύριο μέτωπο. Τα δύο επεισόδια δίνουν μια εικόνα του πώς εξαπλώνονται οι συνέπειες ενός πολέμου.

Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου της Ουψάλας φωτίζουν μια άλλη πλευρά του προβλήματος. Συγκεκριμένα, το 2025 το Πανεπιστήμιο κατέγραψε 65 ένοπλες συγκρούσεις, στις οποίες τουλάχιστον μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές ήταν κυβέρνηση κράτους. Από αυτές, οκτώ διεξήχθησαν μεταξύ κρατών. Για το ίδιο έτος, το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) κατέγραψε ένοπλες συγκρούσεις σε 49 κράτη. Οι αριθμοί δείχνουν πόσο εκτεταμένη είναι η ένοπλη βία και πόσο συχνά εμπλέκονται πλέον απευθείας τα κράτη.

Οι γειτονικές χώρες δέχονται την πρώτη πίεση

Κάθε σύγκρουση έχει τη δική της ιστορία, τη δική της γεωγραφία και τους δικούς της πρωταγωνιστές. Για μια γειτονική χώρα, όμως, η απόσταση ανάμεσα στην παρακολούθηση ενός πολέμου και στη διαχείριση των συνεπειών του μπορεί να είναι μικρή. Για παράδειγμα, η Φινλανδία, χώρα του ΝΑΤΟ, χρειάστηκε να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες της όταν το «Sparta II» κατέληξε στα ύδατά της. Στη Λιβύη η κυβέρνηση της Τρίπολης εξέφρασε ανησυχία διότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των λιμανιών της χώρας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα επείγον περιστατικό και ταυτόχρονα αποφασίζουν αν θα αντιδράσουν διπλωματικά ή και στρατιωτικά, καθώς οι πληροφορίες για το ποιος ευθύνεται μπορεί να παραμένουν ελλιπείς.

Στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος που ξέσπασε στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 απέκτησε περιφερειακή διάσταση. Η αντιπαράθεση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο στον Λίβανο, οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα επηρέασαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και η άμεση σύγκρουση με το Ιράν έφερε στο προσκήνιο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στον Περσικό Κόλπο.

Τα ισραηλινά πλήγματα της 21ης Νοεμβρίου 2026 στη Γάζα και στον νότιο Λίβανο, όπως και οι επιθέσεις σε πλοία κοντά στο Ορμούζ, δείχνουν πώς η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε διαφορετικά μέτωπα και απειλεί πλέον και τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Στον Λίβανο η άμεση συνέπεια είναι η ανασφάλεια του πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται. Για τα κράτη του Κόλπου το ερώτημα είναι επίσης αν μπορούν να συνεχίσουν να εξάγουν ενέργεια, όταν η βασική θαλάσσια έξοδος της περιοχής παραμένει επισφαλής.

Ο πόλεμος στο Σουδάν αναδεικνύει την ανθρωπιστική διάσταση των συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ε.Ε. για το Άσυλο (EUAA), περίπου 1,3 εκατ. άνθρωποι πέρασαν στο γειτονικό Τσαντ από την έναρξη του πολέμου τον Απρίλιο του 2023, αυξάνοντας τις ανάγκες για στέγαση, σίτιση και περίθαλψη στις περιοχές υποδοχής. Η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων (International Crisis Group) εκτιμά ότι ο πόλεμος έχει οξύνει και τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων στο ανατολικό Τσαντ.

Από το Ορμούζ στην παγκόσμια οικονομία

Το Ορμούζ είναι το πιο άμεσο παράδειγμα του πώς μια περιφερειακή σύγκρουση μετατρέπεται σε απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν οι πετρελαϊκές ροές μέσω του στενού αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων. Από εκεί περνούσε επίσης περίπου το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνταν διεθνώς, με μεγάλο μέρος των φορτίων να κατευθύνεται στην Ασία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler (εταιρεία ανάλυσης δεδομένων για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και πρώτων υλών), οι πετρελαϊκές ροές υποχώρησαν στα 9,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως το δεκαήμερο 10-19 Νοεμβρίου, από 12,2 εκατ. κατά μέσο όρο τον Οκτώβριο. Η κίνηση στο στενό περιορίστηκε ακόμη περισσότερο το σαββατοκύριακο 21 – 22 Νοεμβρίου, καθώς καταγράφηκαν μόλις πέντε διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν εμπορεύματα, έναντι 31 το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Η πρώτη επιβάρυνση μπορεί να εμφανιστεί στα ασφάλιστρα και στα ναύλα, ακόμη κι αν τα φορτία φτάσουν τελικά στον προορισμό τους. Αν στις αγορές φτάνουν λιγότερα φορτία για μερικές εβδομάδες, τότε οι εισαγωγείς αναζητούν άλλους προμηθευτές. Όταν λιγότερο πετρέλαιο φτάνει στις διεθνείς αγορές, οι εισαγωγείς στρέφονται και σε άλλους προμηθευτές. Περισσότεροι αγοραστές διεκδικούν έτσι τα ίδια διαθέσιμα φορτία, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω.

Το κόστος μπορεί επομένως να αυξηθεί σημαντικά ακόμη και για χώρες που προμηθεύονται το πετρέλαιό τους από άλλες περιοχές. Αν ταυτόχρονα εμπορικά πλοία παρακάμπτουν την Ερυθρά Θάλασσα, τότε είναι προφανές ότι τα μεγαλύτερα δρομολόγια αυξάνουν το κόστος μεταφοράς. Έτσι, μια επιχείρηση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον πόλεμο μπορεί να πληρώνει περισσότερο τόσο για την ενέργεια όσο και για τα προϊόντα που εισάγει.

Το βρετανικό ερευνητικό ινστιτούτο Chatham House εκτιμά ότι η αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών έχει επιταχυνθεί, αλλά οι νέοι αγωγοί και οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι απαιτούν επενδύσεις και πολιτική συνεργασία. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν ήδη να διοχετεύσουν μέρος του αργού μέσω αγωγών που παρακάμπτουν το στενό.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις τιμές είναι πόσο πετρέλαιο τελικά θα λείψει από τη διεθνή αγορά και για πόσο καιρό. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι τα αποθέματα και οι εναλλακτικές διαδρομές περιόρισαν τις πρώτες επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου. Όσο όμως παρατείνεται η σύγκρουση, τόσο δυσκολότερο γίνεται να καλυφθούν οι ποσότητες που λείπουν από τη διεθνή αγορά.

Οι συνέπειες επηρεάζουν και το εμπόριο των τροφίμων. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) υπολογίζει ότι από το Ορμούζ περνά περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου λιπασμάτων. Αν οι παραδόσεις καθυστερήσουν την περίοδο που τα χρειάζονται οι παραγωγοί, τότε η αύξηση του κόστους μπορεί να φανεί πρώτα στο χωράφι και αργότερα στις τιμές των τροφίμων. Μια χώρα που εισάγει τόσο ενέργεια όσο και τρόφιμα μπορεί να δεχθεί και τις δύο πιέσεις μαζί. Επομένως, για τα νοικοκυριά, η ίδια σύγκρουση μπορεί να σημαίνει ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερο κόστος μετακίνησης και γενικότερα μεγαλύτερο λογαριασμό για τα καθημερινά ψώνια.

Τι συμφωνήθηκε στη Σεντζέν

Στις 19 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να συζητήσουν για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου και τη σημασία του σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού. Σε περίοδο έντασης ένας δίαυλος επικοινωνίας μπορεί να βοηθήσει κάθε πλευρά να διακρίνει αν μια κίνηση της άλλης είναι προειδοποίηση ή προετοιμασία για κλιμάκωση. Η αναφορά στην ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία όσο απειλούνται οι παραδόσεις από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, μετά τη συνάντησή τους, οι όροι τερματισμού των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή παρέμειναν ανοιχτοί.

Στην Ουκρανία, οι συνομιλίες της 10ης και 11ης Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με αμερικανική μεσολάβηση, κατέληξαν σε συμφωνία μόνο για ανταλλαγή αιχμαλώτων. Το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας παρέμειναν ανοιχτά. Μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από το αν το Κρεμλίνο θα μετριάσει τις απαιτήσεις του, από το τι μπορεί να αποδεχθεί το Κίεβο και από ποιες εγγυήσεις είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν οι Ευρωπαίοι.

Αν η εφαρμογή μιας συμφωνίας στηρίζεται σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στρατιωτική βοήθεια, τότε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν λόγο στη διαμόρφωση αυτών των όρων. Για το Κίεβο η αξιοπιστία μιας εγγύησης κρίνεται από το ποιος δεσμεύεται να βοηθήσει σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης και τι βοήθεια μπορεί πράγματι να προσφέρει.

Οι ΗΠΑ υπολογίζουν το ενδεχόμενο κρίσης στην Ταϊβάν

Η Ουάσιγκτον πρέπει να υπολογίζει ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να διαθέσει στον Ειρηνικό αν ξεσπούσε κρίση γύρω από την Ταϊβάν, ενώ διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή και στηρίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη σύγκρουση στην Ασία, ιδίως αν αντιμετώπιζαν ταυτόχρονα κρίση στην Ευρώπη. Για ορισμένους πυραύλους αεράμυνας και cruise, ο χρόνος παραγωγής ανέρχεται σε τρία έως τέσσερα χρόνια. Έτσι, μια παραγγελία που εγκρίνεται σήμερα μπορεί να ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθέματα μόνο έπειτα από μερικά χρόνια.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Σύμφωνα με το SIPRI, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 14% το 2025 και ανήλθαν στα 864 δισ. δολάρια. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 3,3 δισ. ευρώ για αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας. Στην πράξη, έχει σημασία πόσο γρήγορα τα κονδύλια μετατρέπονται σε παραδόσεις. Η Ευρώπη καλείται να στηρίξει την ουκρανική άμυνα και ταυτόχρονα να αναπληρώσει τα δικά της αποθέματα. Όταν και οι δύο ανάγκες αυξάνονται, η δυνατότητα των εργοστασίων να παραδίδουν εγκαίρως έχει συνέπειες και για τη σημασία που μπορεί να έχει μια ευρωπαϊκή δέσμευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Μια κρίση στο Ορμούζ ή στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να επηρεάσει την ελληνική ναυτιλία, να αυξήσει το κόστος των εισαγωγών και να θέσει σε δοκιμασία την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Μια ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να χρειαστεί είτε να αλλάξει διαδρομή είτε να πληρώσει ακριβότερη ασφάλιση για να περάσει από την περιοχή. Για μια ελληνική επιχείρηση που εισάγει αγαθά, η ίδια κρίση μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης και ακριβότερη μεταφορά.

Η Ελλάδα έχει και ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής. Στην Ερυθρά Θάλασσα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων και στην προστασία των πληρωμάτων τους. Στο Γιανμπού, στις σαουδαραβικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot συμβάλλει στην αεράμυνα κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Στην ανατολική Μεσόγειο, το έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector) αναδεικνύει πώς οι τουρκικές διεκδικήσεις σε περιοχή μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας μπορούν να δυσχεράνουν ακόμη και τις έρευνες βυθού για ένα έργο ενεργειακής ασφάλειας. Η διασύνδεση θα επέτρεπε στην Κύπρο να ανταλλάσσει ηλεκτρική ενέργεια με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Για να προχωρήσει το έργο, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες βυθού. Αν οι έρευνες συνεχιστούν σε περιοχή μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας, είναι πιθανό η Άγκυρα να επαναφέρει τις αντιρρήσεις της, με κίνδυνο νέων καθυστερήσεων στο έργο ή ακόμη και θερμού επεισοδίου.

Επομένως, για την Ελλάδα, οι κρίσεις στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα απειλούν τη ναυσιπλοΐα και έχουν αυξήσει το κόστος των υδρογονανθράκων και των μεταφορών. Στην ανατολική Μεσόγειο η πρόκληση για Αθήνα και Λευκωσία είναι να προχωρήσουν οι έρευνες για τη διασύνδεση χωρίς κλιμάκωση με την Τουρκία και χωρίς υποχώρηση από τις θέσεις τους για τη θαλάσσια δικαιοδοσία.

Πιθανά σενάρια

Το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις, με περιόδους αποκλιμάκωσης και νέες εξάρσεις, όπως περίπου συμβαίνει σήμερα.

Το δυσμενέστερο σενάριο είναι να ξεσπάσει κρίση γύρω από την Ταϊβάν, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διέλευση από το Ορμούζ διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αποκλεισμός του Ορμούζ θα περιόριζε την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, ασκώντας ανοδική πίεση στις τιμές της ενέργειας. Μια κρίση γύρω από την Ταϊβάν θα μπορούσε παράλληλα να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στην ανατολική Ασία και τον εφοδιασμό της βιομηχανίας με ημιαγωγούς. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να κατανείμουν δυνάμεις ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον δυτικό Ειρηνικό, ενώ η Ευρώπη ενδέχεται να κληθεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας.

Αντίθετα, σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο, η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ θα μπορούσε να μειώσει το κόστος του ενεργειακού εφοδιασμού και να διευκολύνει την αναπλήρωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Επίσης, μια εφαρμόσιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα έδινε στις ευρωπαϊκές χώρες χρόνο να αναπληρώσουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα και να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα.

* Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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