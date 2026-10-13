Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Παρίσι για τη συναυλία του Τζέιμς Μπλέικ – Τράβηξε τα βλέμματα το τολμηρό λουκ του ηθοποιού (Photos/Video)

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Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στη συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή Τζέιμς Μπλέικ, γνωστού για τις επιτυχίες «Retrograde», «Mile High» και «Say What You Will», στο Παρίσι.
Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε κατά την αποχώρησή τους να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, σύμφωνα με το Just Jared. Ήταν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι με τον χολιγουντιανό σταρ να χαιρετά τις κάμερες.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα με το στυλ του, επιλέγοντας ένα πετρόλ τζάκετ συνδυασμένο με έντονο φούξια παντελόνι. Από την πλευρά της, η σύντροφός του προτίμησε ένα χνουδωτό κρεμ σακάκι πάνω από λευκό T-shirt, μαύρο δερμάτινο παντελόνι και σκούρα γυαλιά ηλίου.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι βρισκόταν στο Λονδίνο για να παρευρεθεί στα ετήσια βραβεία The Albies, που διοργάνωσαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ για το Clooney Foundation for Justice.
Η σχέση του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντε Ραμόν έγινε γνωστή στα τέλη του 2022, όταν εθεάθησαν σε συναυλία του Bono στο Λος ‘Αντζελες.
Έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2024, στην πρεμιέρα της ταινίας «Wolfs» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ έδωσαν το «παρών» και στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι στις αρχές Ιουλίου.
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