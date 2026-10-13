Diddy: Στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Diddy, το πρωί του Σάββατου (10/10), έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 56χρονος μουσικός και επιχειρηματίας, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix, είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ επέστρεψε στη φυλακή την ίδια μέρα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει σαφείς οι συνθήκες κατώ από τις οποίες τραυματίστηκε.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Σον Κομπς και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπός του στο Variety. «Η υγεία και η ευημερία του Σον αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας και ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας» πρόσθεσε.

Sean ‘Diddy’ Combs Hospitalized After Suffering Head Injury in Prison https://t.co/xXgieXUG8v — Variety (@Variety) October 12, 2026

Το τελευταίο διάστημα, ο ράπερ έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και για τις συνθήκες κράτησής του στο Fort Dix. Δημοσίευμα του NBC News στα τέλη Σεπτεμβρίου υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση σε παράνομα κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων μπορούσε να περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του έστελνε πρώην σύντροφός του.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι τα Σαββατοκύριακα είχε πρόσβαση και σε αλκοόλ που φέρεται να περνούσε λαθραία στη φυλακή από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Κομπς φέρεται να τιμωρήθηκε και να έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο καλής διαγωγής που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη αυτή μετέθεσε την πιθανή αποφυλάκισή του από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2028.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός εκτίει ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την εμπλοκή τους σε πορνεία. Οι δικαστικές του υποθέσεις συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Την περασμένη εβδομάδα, δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει στην εταιρεία παραγωγής ταινιών, NBCUniversal 477.700 δολάρια για δικαστικά έξοδα, αφού έχασε αγωγή δυσφήμησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Μπακοδήμου: «Μου γράφουν “είσαι γριά” για να με πληγώσουν – Δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου» (Video)

Στη Χαβάη με την καλλονή σύντροφό του ο Leonardo Di Caprio – Η αλλαγή στην εμφάνισή του που έβαλε «φωτιά» στο Χ (Photos)

Σέλμα Μπλερ: «Δεν είχε πάρει τα χάπια της» λένε οι δικηγόροι της – Τα ουρλιαχτά στο αεροπλάνο και η επίθεση σε αεροσυνοδούς, αστυνομικό και νοσηλεύτρια (Videos)







