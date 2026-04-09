ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 19:10
09.04.2026 18:37

Sean «Diddy» Combs: Ζητά ανατροπή της καταδίκης και της ποινής του με προσφυγή στο Εφετείο

09.04.2026 18:37
Σε εφετείο των ΗΠΑ προσφεύγει ο Diddy ζητώντας την ανατροπή της καταδίκης και της ποινής του, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη ακατάλληλα στοιχεία κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Οι δικηγόροι του 56χρονου καλλιτέχνη αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του 2ου Ομοσπονδιακού Εφετείου της Νέας Υόρκης ότι ο δικαστής που χειρίστηκε τη δίκη δεν έπρεπε να λάβει υπόψη ισχυρισμούς περί κακοποίησης και απειλών προς πρώην συντρόφους του κατά την επιβολή της ποινής.

Ο Σον Κομπς εκτίει ποινή άνω των τεσσάρων ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Φορτ Ντιξ του Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Η υπόθεση, που εκδικάστηκε το 2025 στο Μανχάταν, επικεντρώθηκε σε πολύωρες σεξουαλικές συνευρέσεις υπό την επήρεια ουσιών, στις οποίες συμμετείχαν πρώην σύντροφοί του και άνδρες εργαζόμενοι του σεξ. Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την προώθηση της πορνείας, ωστόσο τον αθώωσαν για σοβαρότερες κατηγορίες, όπως sex trafficking και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η καταδίκη θα πρέπει να ανατραπεί, καθώς όπως υποστηρίζεται ο Κομπς δεν συμμετείχε άμεσα στις πράξεις, αλλά φέρεται να παρακολουθούσε. Παράλληλα, η συνήγορός του, Αλεξάντρα Σαπίρο, αναμένεται να τονίσει ότι ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν έλαβε υπόψη στοιχεία που σχετίζονταν με κατηγορίες για τις οποίες ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί.

Ειδικότερα, η υπεράσπιση αντιτίθεται στη συνεκτίμηση ισχυρισμών ότι ο Κομπς απείλησε να δημοσιοποιήσει προσωπικό βίντεο της τραγουδίστριας Κασάντρα Βεντούρα, καθώς και ότι απείλησε να διακόψει οικονομική στήριξη προς άλλη γυναίκα που αναφέρεται στη δίκη με το ψευδώνυμο «Jane».

Από την πλευρά της εισαγγελίας, η Κρίστι Σλάβικ υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία ήταν κρίσιμα για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαπράχθηκαν τα αδικήματα, ακόμη και αν δεν οδήγησαν σε καταδίκη για trafficking.

Ο ίδιος ο Κομπς έχει παραδεχτεί περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτά δεν συνδέονται με τις επίμαχες σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες χαρακτηρίζει συναινετικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η αποφυλάκισή του αναμένεται στις 15 Απριλίου 2028, εκτός αν υπάρξει διαφοροποίηση μετά την εκδίκαση της έφεσης.

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 19:08
mitsotakis 5540-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μπλόκο στα social στους ανήλικους: «Παιδιά 12-13 ετών είναι κολλημένα σε μία οθόνη – Απελπισμένοι οι γονείς»

IMF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Ο πόλεμος εντείνει την επισιτιστική ανασφάλεια και ρίχνει τον ρυθμό ανάπτυξης

beirut-7234
ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

