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Μόνο… ρουτίνας δεν ήταν η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης, με την έκπληξη να προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν ο πρωθυπουργός και η υπουργός Παιδείας την υπόθεση με τα σχολικά κτίρια.

Παρά τα δεικτικά (και ψαγμένα κατά τα φαινόμενα) ρεπορτάζ που φιλοξένησαν τις τελευταίες ημέρες δύο φιλοκυβερνητικά μέσα (Πρώτο Θέμα αρχικά και Καθημερινή στη συνέχεια), η Σοφία Ζαχαράκη πήγε τη συζήτηση στο πολιτικό πεδίο, μιλώντας για «στοχοποίησή» της.

Η υπουργός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στην κριτική από τον τύπο, με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων εδώ και πολλές δεκαετίες.

Απέκρουσε δε και τις αιτιάσεις για ελλείψεις καθηγητών, περιορίζοντας το πρόβλημα σε κάποιες «δύσκολες» ειδικότητες – ψυχολόγους κ.α.

Κάποια μέλη του υπουργικού συμβουλίου μάλλον αιφνιδιάστηκαν από την οξεία τοποθέτηση της κυρίας Ζαχαράκη ως προς την καταγγελία της ότι τη «στοχοποιούν», με τον Γιώργο Φλωρίδη να επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να συμμερίζεται τις νύξεις της υπουργού του, δίδοντάς της με σαφήνεια κάλυψη και συμφωνώντας ουσιαστικά ότι στο χώρο της Παιδείας γίνονται σοβαρά πράγματα και συστηματική προσπάθεια. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι περίμεναν να δείξει συγκατάβαση για τα (τεκμηριωμένα λένε τα ίδια τα μέσα) ρεπορτάζ και να δώσει σήμα για επιτάχυνση των δράσεων στον τομέα της παιδείας. Τουναντίον ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του να στηρίξουν το έργο της κυρίας Ζαχαράκη, στέλνοντας προφανώς μηνύματα σε… πολλές κατευθύνσεις.

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