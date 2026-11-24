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Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη στη Βρετανία το φετινό καλοκαίρι, καθώς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA), καταγράφηκαν 5.258 θάνατοι, οι περισσότεροι από την έναρξη της σχετικής καταγραφής το 2016.

Η Αγγλία, όπως και ευρύτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, βίωσε φέτος το θερμότερο καλοκαίρι από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1884, με επτά καύσωνες από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και εξαιρετικά έντονη ξηρασία.

Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που συνδέονταν με τη ζέστη είχε καταγραφεί το 2022, όταν ο αντίστοιχος απολογισμός είχε φτάσει τους 2.985.

Οι δύο καύσωνες με τους περισσότερους θανάτους

Σύμφωνα με την έκθεση της UKHSA, η πλειονότητα των θανάτων καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων καυσώνων της περιόδου:

Από τις 24 έως τις 27 Μαΐου καταγράφηκαν 792 θάνατοι.

Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 2.401 θάνατοι.

«Μια έντονη ζέστη στην αρχή του καλοκαιριού μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, καθώς εξαιρετικά ζεστές καιρικές συνθήκες μπορεί να προκύπτουν προτού οι πληθυσμοί, οι κοινότητες και οι υπηρεσίες να είναι πλήρως προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν», υπογραμμίζει η βρετανική υπηρεσία.

Οι υγειονομικοί κίνδυνοι από τη ζέστη και η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας

Σε αυτό το στάδιο, η UKHSA δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή και τα ακριβή αίτια των θανάτων που καταμετρήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.

Ο οριστικός αριθμός των θανάτων αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2027.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο συγκεκριμένος απολογισμός υπογραμμίζει «τη σημασία που έχει να εφαρμοστούν μέτρα προετοιμασίας για τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη ζέστη ήδη από την αρχή της εποχής, παρά να εστιάζουμε μόνον στις πιο ζεστές περιόδους στα μέσα του καλοκαιριού».

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