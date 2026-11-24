Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη στη Βρετανία το φετινό καλοκαίρι, καθώς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA), καταγράφηκαν 5.258 θάνατοι, οι περισσότεροι από την έναρξη της σχετικής καταγραφής το 2016.
Η Αγγλία, όπως και ευρύτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, βίωσε φέτος το θερμότερο καλοκαίρι από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1884, με επτά καύσωνες από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και εξαιρετικά έντονη ξηρασία.
Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που συνδέονταν με τη ζέστη είχε καταγραφεί το 2022, όταν ο αντίστοιχος απολογισμός είχε φτάσει τους 2.985.
Σύμφωνα με την έκθεση της UKHSA, η πλειονότητα των θανάτων καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων καυσώνων της περιόδου:
«Μια έντονη ζέστη στην αρχή του καλοκαιριού μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, καθώς εξαιρετικά ζεστές καιρικές συνθήκες μπορεί να προκύπτουν προτού οι πληθυσμοί, οι κοινότητες και οι υπηρεσίες να είναι πλήρως προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν», υπογραμμίζει η βρετανική υπηρεσία.
Σε αυτό το στάδιο, η UKHSA δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή και τα ακριβή αίτια των θανάτων που καταμετρήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.
Ο οριστικός αριθμός των θανάτων αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2027.
Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο συγκεκριμένος απολογισμός υπογραμμίζει «τη σημασία που έχει να εφαρμοστούν μέτρα προετοιμασίας για τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη ζέστη ήδη από την αρχή της εποχής, παρά να εστιάζουμε μόνον στις πιο ζεστές περιόδους στα μέσα του καλοκαιριού».
Διαβάστε επίσης:
Γιώργος Παπανδρέου για COP31: Η ύβρις της Αττάλειας και η διγλωσσία της κυβέρνησης
COP31: Όταν η διεθνής συναίνεση μπλοκάρει την κλιματική δράση – Το τέλος της εποχής των μεγάλων συμφωνιών;
COP31: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος ναυαγίου για τα ορυκτά καύσιμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.