Daily Mail: Το «μυστικό ημερολόγιο» της Γκιλφόιλ και ο φόβος αποκαλύψεων για την οικογένεια Τραμπ

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Μια δόση… θρίλερ στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα δίνει δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην αρραβωνιαστικιά του πρωτότοκου γιου του προέδρου φέρεται να διατηρεί προσωπικό ημερολόγιο με πληροφορίες για την οικογένεια και τον πολιτικό της κύκλο, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο αποκαλύψεων.

Το ημερολόγιο και οι προσπάθειες να παραμείνει στην Αθήνα

Κατά την εφημερίδα, πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο επιχείρησαν παρασκηνιακά να προστατεύσουν τη θέση της, φοβούμενα ότι η επιστροφή της στις ΗΠΑ μετά την αποπομπή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέο πρόβλημα για τους Τραμπ.

Οι πηγές του δημοσιεύματος αποκαλούν το φερόμενο ημερολόγιο «The Devil Wears MAGA», παραπέμποντας σκωπτικά στον τίτλο «Ο διάβολος φοράει Prada». Υποστηρίζουν ότι η Γκιλφόιλ, λόγω της πολυετούς σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είχε πρόσβαση σε ιδιωτικές συζητήσεις, οικογενειακές συγκρούσεις και εσωτερικές πολιτικές διεργασίες.

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει έτσι μια διαφορετική εξήγηση για τις προσπάθειες ορισμένων συμμάχων του προέδρου να αποτρέψουν την απομάκρυνσή της: την ανησυχία για όσα θα μπορούσε να πει μια μέχρι πρότινος έμπιστη του στενού κύκλου, εφόσον αισθανόταν ότι εγκαταλείφθηκε. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σελίδες ή άλλα τεκμήρια του φερόμενου ημερολογίου. Το περιεχόμενό του παραμένει άγνωστο.

Η αποπομπή και η δημόσια δήλωση αφοσίωσης

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου ότι ζήτησε την παραίτηση της Γκιλφόιλ, έπειτα από διαδοχικά δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά και τις συναλλαγές της. Μεταξύ των καταγγελιών ήταν ότι είχε ζητήσει από τον χρηματοδότη του Τραμπ, Έρικ Ντέτερς, να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας 100.000 δολαρίων, προσφέροντας πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της επανέλαβε την αφοσίωσή της στον Τραμπ και στο κίνημα «America First». Η δημόσια αυτή τοποθέτηση έχει σημασία, καθώς η Γκιλφόιλ δεν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημοσιεύσει ημερολόγιο ή να αποκαλύψει οικογενειακά μυστικά. Η εικόνα μιας επικείμενης σύγκρουσης προκύπτει από τις ανώνυμες μαρτυρίες που επικαλείται η Daily Mail.

Προς το παρόν, επομένως, το νέο στοιχείο αφορά τον φερόμενο φόβο στον προεδρικό περίγυρο και όχι αποκαλύψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εκεί: αν η απομάκρυνση από την Αθήνα κλείνει την υπόθεση Γκιλφόιλ ή ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μέσα στο ίδιο το περιβάλλον Τραμπ.

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