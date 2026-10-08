Ισπανία: Ο θάνατος της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετατρέπει τη στεγαστική κρίση σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα – Αντιδράσεις και θυμός

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Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο των εξώσεων, πέθανε χθες βράδυ, δύο εβδομάδες μετά την απομάκρυνσή της από το σπίτι της.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη, αλλά και οργή στους πολίτες και δημιουργεί ένα πολύ πιεστικό σκηνικό εν όψει και των πρόωρων εκλογών στην Ισπανία.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε την Τετάρτη στο νοσοκομείο Γκρεγόριο Μαρανιόν της Μαδρίτης, όπου νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε με φορείο από το σπίτι στο οποίο είχε ζήσει επί 71 χρόνια.

Από την… εκκωφαντική σιγή, στον θυμό: «Δεν είναι θάνατος, αλλά δολοφονία»

Η είδηση προκάλεσε άμεσες κινητοποιήσεις. Στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου εδώ και ημέρες έχει στηθεί κατασκήνωση διαμαρτυρίας για το δικαίωμα στη στέγαση, οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν την είδηση αρχικά με σιωπή και στη συνέχεια με συνθήματα και οργή.

Ακολούθησε πορεία προς το Κοινοβούλιο, ενώ κεριά και λουλούδια τοποθετήθηκαν στη μνήμη της. Σύμφωνα με την Cadena SER, διαδηλωτές φώναξαν «δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες», υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός της πρέπει να αποτελέσει αφορμή για συνέχιση των κινητοποιήσεων για τη στέγαση.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς η έξωση της Μαρικάρμεν είχε ήδη συνδεθεί με την απόφαση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των κυβερνητικών μέτρων για τη στέγαση.

Ο ισπανικός Τύπος έχει μάλιστα αποδώσει σε ένα από τα κυβερνητικά νομοθετήματα την ανεπίσημη ονομασία «decreto Maricarmen».

Τα συλλυπητήρια Σάντσεθ και η νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ο Σάντσεθ ήταν από τους πρώτους πολιτικούς που εξέφρασαν δημόσια τα συλλυπητήριά τους.

Σε μήνυμά του ανέφερε ότι στέλνει την αγάπη του στην οικογένεια και στους ανθρώπους της 87χρονης, προσθέτοντας ότι η απώλεια βιώνεται από πολλούς ως προσωπική. Κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η υπουργός Στέγασης Ισαμπέλ Ροντρίγκεθ και η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία, αναφέρθηκαν επίσης στη συμβολική σημασία της υπόθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε να μην υπάρξει «πολιτική εκμετάλλευση» του θανάτου της. «Ούτε προεκλογική εκστρατεία, ούτε κόμματα, ούτε χρησιμοποίηση για πολιτικούς σκοπούς», ήταν το μήνυμά του.

Η πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν άργησε να εμφανιστεί. Το PP στην Περιφέρεια της Μαδρίτης αρνήθηκε να στηρίξει πρόταση για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να συμβάλει σε πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από το PSOE και το Más Madrid.

Ακόμη πιο σκληρές ήταν οι αντιδράσεις από κόμματα της Αριστεράς. Η ευρωβουλευτής των Podemos, Ιρένε Μοντέρο, χαρακτήρισε τον θάνατο «δολοφονία», ενώ η Ρίτα Μαέστρε του Más Madrid δήλωσε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να περνά τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό την απειλή έξωσης.

Στον δρόμο, πάντως, η συζήτηση ξεπερνά τα κόμματα. Για τους διαδηλωτές της Πουέρτα ντελ Σολ, η Μαρικάρμεν έχει γίνει σύμβολο μιας πολύ ευρύτερης κρίσης: των υψηλών ενοικίων, της έλλειψης προσιτών κατοικιών και της αδυναμίας πολλών οικογενειών να εξασφαλίσουν σταθερή στέγη.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει νέο επείγον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία ευάλωτων νοικοκυριών και την αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας. Το ίδιο το κείμενο του νέου διατάγματος αναφέρεται ρητά στην υπόθεση της Μαρικάρμεν, σημειώνοντας ότι ο εκτοπισμός της «ξύπνησε τη συλλογική συνείδηση» και ανέδειξε την ανάγκη προστασίας όσων κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

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