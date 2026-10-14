Ο Τραμπ παίζει… ρωσική ρουλέτα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδίδεται για ακόμη μία φορά στην αγαπημένη του τακτική της προσέγγισης του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο οξυμένης πολιτικής αβεβαιότητας. Με τις μονομερείς παραχωρήσεις του προς τη Μόσχα, αναγκάζει τους Ρεπουμπλικανούς να αναζητούν πολιτική κάλυψη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ αναθερμαίνει μια σχέση που μετρά ήδη μία δεκαετία.

Από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν την Παρασκευή, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια αξιοσημείωτη πενθήμερη εκστρατεία διπλωματικών παραχωρήσεων προς τη Ρωσία, προσφέροντας παράλληλα πολιτική κάλυψη στη Μόσχα. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, την ώρα που οι ψηφοφόροι ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες, όπως μεταδίδει το Axios.

– Παρασκευή: Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία που θα επιτρέψει την απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, χαλαρώνοντας στην πράξη τις κυρώσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των εσόδων της Μόσχας από τον πόλεμο.

– Σάββατο: Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή η Ουκρανία έπληξε ρωσικά διυλιστήρια, και απαίτησε από το Κίεβο να αντικαταστήσει την ηγεσία του.

– Κυριακή: Αιφνιδίασε τον Ζελένσκι, ανακοινώνοντας άμεση «ενεργειακή εκεχειρία». Ωστόσο, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, χωρίς να διαφαίνονται συνέπειες από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

– Δευτέρα: Απέρριψε ως αβάσιμες πολύμηνες εκτιμήσεις, βασισμένες σε πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία συνέδραμε την πολεμική προσπάθεια του Ιράν παρέχοντας πληροφορίες για αμερικανικά στρατιωτικά μέσα.

– Τρίτη: Υπερασπίστηκε εκ νέου τη συμφωνία για το ντίζελ και υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Την ίδια στιγμή, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές χαρακτήριζαν τη συμφωνία «προδοσία» και «δώρο στον αντίπαλό μας».

Τι κερδίζει η Ρωσία και τι οι ΗΠΑ

Τα οφέλη για τη Ρωσία είναι σαφή. Αντίθετα, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι εξασφαλίζουν οι παραχωρήσεις του Τραμπ για την αμερικανική ασφάλεια, τους Ευρωπαίους συμμάχους ή την ίδια την πολιτική του επιβίωση.

– Για τις ΗΠΑ: Αναλυτές της αγοράς ενέργειας αμφιβάλλουν ότι η συμφωνία για το ντίζελ θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

– Για την Ευρώπη: Η Ουάσιγκτον απομακρύνεται από την κοινή γραμμή του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα, η Ρωσία εντείνει την υβριδική εκστρατεία της, με ενέργειες σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

– Για τους Ρεπουμπλικανούς: Με τον έλεγχο του Κογκρέσου να διακυβεύεται, ο Τραμπ επιλέγει να προσεγγίσει έναν αυταρχικό ηγέτη που αντιμετωπίζεται αρνητικά από το 81% των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov τον Ιανουάριο.

Μια σχέση που στοιχειώνει την πολιτική πορεία του Τραμπ

Η στενή σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης σε ολόκληρη την πολιτική του διαδρομή, ήδη από το 2016, όταν η Ρωσία παρενέβη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές με στόχο να τον βοηθήσει να επικρατήσει έναντι της Χίλαρι Κλίντον.

Από την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ έως τη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι, η στάση υποχωρητικότητας του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν έχει διχάσει επανειλημμένα τους Ρεπουμπλικανούς και τον έχει φέρει σε αντιπαράθεση με την ίδια την κοινότητα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Μια δεκαετία ερευνών, σκανδάλων και πολιτικών αντιδράσεων στην Ουάσιγκτον δεν έχει καταφέρει να κλονίσει αυτή την προσέγγιση. Αντίθετα, ο εξονυχιστικός έλεγχος φαίνεται να έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να αψηφά την καθιερωμένη συναίνεση στην εξωτερική πολιτική.

Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τερματισμό του πολέμου από ό,τι η ίδια η χώρα που εισέβαλε, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους:

«Πιστεύω, στην πραγματικότητα, ότι ο Πούτιν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία περισσότερο απ’ ό,τι ο Ζελένσκι».

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στη μείωση των τιμών για τους αγρότες, τους οδηγούς φορτηγών και τα νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η συμφωνία του προέδρου για το ντίζελ θα συμβάλει στη μείωση των τιμών για τους αγρότες, τους οδηγούς φορτηγών και τις οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα καλεί και τις δύο πλευρές στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά διυλιστηρίων, οι οποίες αυξάνουν το κόστος και επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές», ανέφερε σε δήλωσή της.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου θα μπορούσε να παραλύσει τη νομοθετική ατζέντα του Τραμπ και να εκθέσει την κυβέρνησή του σε πολυετείς έρευνες και κλητεύσεις για την παροχή εγγράφων και καταθέσεων.

Ωστόσο, παρά τα αυξανόμενα ανησυχητικά μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ολοένα πιο διατεθειμένος να ακολουθεί το πολιτικό του ένστικτο, ανεξάρτητα από τις συνέπειες για τους Ρεπουμπλικανούς που δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την εξουσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι θεωρεί πως τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών δεν τον αφορούν προσωπικά, γράφοντας:

«Δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές, έχω ήδη κερδίσει, με ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ».

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