Ποια είναι η «Μητέρα όλων των Βομβών» που ο Τραμπ θέλει να ρίξει στο Ιράν: «Όπλο τρόμου», αλλά αμφίβολης αποτελεσματικότητας (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η Σοβιετική Ένωση κατασκεύασε την Tsar Bomba κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η οποία αποτελεί το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο που δημιουργήθηκε ποτέ, αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε μαζική παραγωγή λόγω των μεγάλων διαστάσεών της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν από το 2003 τη βόμβα GBU-43/B, γνωστή ως Μητέρα Όλων των Βομβών, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2017 κατά μαχητών του ISIS-K στο Αφγανιστάν.

Η συγκεκριμένη βόμβα αποτελεί όπλο αεροεκρήξεως με δορυφορική καθοδήγηση, το οποίο προορίζεται για την καταστροφή επιφανειακών στόχων σε εκτεταμένες περιοχές ή σε δύσβατα περιβάλλοντα, όπως σπήλαια και φαράγγια.

Αξιωματούχοι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης της ΜΟΑΒ για ψυχολογικούς λόγους ή ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ έχει συζητηθεί και η πιθανότητα αξιοποίησής της κατά στόχων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Κατά καιρούς, οι στρατιωτικές υπερδυνάμεις του πλανήτη κατασκευάζουν κάποια όπλα των οποίων η καταστροφική ισχύς ξεπερνά ακόμα και την πιο αρρωστημένη ανθρώπινη φαντασία.

Για παράδειγμα, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση κατασκεύασε την διαβόητη Tsar Bomba, το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο που είχε δημιουργηθεί ποτέ, ισχύος 50 μεγατόνων. Η βόμβα δοκιμάστηκε το 1961, αλλά η μαζική κατασκευή της δεν προχώρησε ποτέ, καθώς οι τεράστιες διαστάσεις της καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη τη χρήση της ως στρατηγικού χαρακτήρα όπλο.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ από το 2003 έχουν στη διάθεσή τους την επονομαζόμενη «Μητέρα Όλων των Βομβών», ένα συμβατικό όπλο ισχύος 11 τόνων ΤΝΤ, το οποίο κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιηθεί κατά ιδιαίτερα δύσκολων στόχων, όπως το σύμπλεγμα σπηλαίων και στοών που χρησιμοποιούσαν οι μαχητές του ISIS-K στο Αφγανιστάν, όπου και χρησιμοποιήθηκε η βόμβα για πρώτη φορά το 2017.

Η επίσημη ονομασία του όπλου είναι GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (τα αρχικά MOAB χρησιμοποιούνται και για το υποκοριστικό Mother of all Bombs) και αξιωματούχοι του Πενταγώνου κατέθεσαν την πρόταση ότι η MOAB θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά προσωπικού, στο πλαίσιο της στρατηγικής «σοκ και δέους» που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της εισβολής στο Ιράκ το 2003.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερώσει τους επιτελείς του ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την ΜΟΑΒ για να πλήξει στόχους σχετιζόμενους με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν οι αμερικανικές δυνάμεις αρχίσουν μέσα στο επόμενο διάστημα εκ νέου στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος της ισλαμικής δημοκρατίας.

Βίντεο από το Αφγανιστάν μετά τη χρήση της ΜΟΑΒ το 2017 δείχνουν ότι η βόμβα άφησε πίσω της κυριολεκτικά σεληνιακό τοπίο, καταστρέφοντας τα πάντα σε μεγάλη ακτίνα και σκοτώνοντας από 36 ως 92 μαχητές του ISIS-K (οι αναφορές ποικίλουν, ανάλογα με την πηγή), ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες πολιτών, παρά μόνο καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια.

Οι βόμβες GBU-43 ρίχνονται από μεταγωγικά αεροσκάφη C-130, στο εσωτερικό των οποίων μεταφέρονται σε βάσεις που στηρίζονται σε πλατφόρμες αερορίψης. Οι βόμβες ρίχνονται με την ανάπτυξη αλεξίπτωτων καθοδήγησης, τα οποία επίσης απομακρύνουν τη βάση και την πλατφόρμα από το αεροσκάφος. Για την καθοδήγηση των βομβών προς τους στόχους τους χρησιμοποιείται δορυφορική καθοδήγηση GPS.

Η MOAB παρότι έχει τεράστια καταστροφική ισχύ, δεν είναι όπλο διείσδυσης, αλλά κυρίως βόμβα αεροεκρήξεως που προορίζεται για μαλακούς έως μεσαίους επιφανειακούς στόχους που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές, καθώς και για στόχους σε περιορισμένο περιβάλλον, όπως ένα βαθύ φαράγγι ή εντός ενός συστήματος σπηλαίων. Η κάθε βόμβα κοστίζει 170.000 δολάρια, αλλά σε αξίες αρχών του 2000.

Οι θερμοβαρικές βόμβες όπως η ΜΟΑΒ εκρήγνυνται σε δύο στάδια: μια μικρή έκρηξη δημιουργεί ένα σύννεφο εκρηκτικού υλικού, το οποίο στη συνέχεια αναφλέγεται, παράγοντας ένα καταστροφικό κύμα πίεσης. Ένα σημαντικό μέρος της επίδρασης όπλων όπως η MOAB θεωρείται ότι είναι ψυχολογικό — να προκαλέσει τρόμο μέσω της τεράστιας δύναμης της έκρηξης. Ωστόσο, η πραγματική αποτελεσματικότητά της, ιδίως δε όταν χτυπά βαριά θωρακισμένους στόχους, αμφισβητείται.

Παράλληλα, η χρήση της εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει βαρύτατα αντίποινα από την Τεχεράνη και να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή.

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