Γαλλία: Στο προσκήνιο ξανά τα «κίτρινα γιλέκα» ενώ το πετρέλαιο φτάνει τα 2,41 ευρώ

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Δυσβάσταχτο γίνεται για τους Ευρωπαίους καταναλωτές το κόστος από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, με πολλούς πολίτες να αναγκάζονται να αλλάξουν την καθημερινότητά τους και να περιορίσουν ακόμη και βασικές μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στη Γαλλία, όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2,41 ευρώ ανά λίτρο. Η μέση τιμή του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,39 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της γαλλικής αγοράς.

Η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων επαναφέρει στο προσκήνιο το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», το οποίο είχε εμφανιστεί το 2018 με αφετηρία, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις για τις τιμές στην αντλία.

Διαδικτυακά καλέσματα για κινητοποιήσεις

Το Σάββατο αναφέρθηκε συμβολική κινητοποίηση σε πρατήριο καυσίμων έξω από το Παρίσι, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για συγκεντρώσεις κάθε Σάββατο στις 14:00 και για πανεθνική κινητοποίηση στις 17 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, το κάλεσμα της 17ης Οκτωβρίου δεν έχει μέχρι στιγμής την επίσημη στήριξη αναγνωρισμένων οργανώσεων του κινήματος. Μέρος της διαδικτυακής εκστρατείας φαίνεται να βασίζεται σε αφίσες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και σε λογαριασμούς αμφίβολης προέλευσης.

Η οργή για την ακρίβεια, πάντως, είναι υπαρκτή και εντείνεται όσο οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, περίπου έξι στους δέκα οδηγούς αναγκάζονται να ακυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις, καθώς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των καυσίμων.

Παράλληλα, τρεις στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια τόσο για τη δυνατότητα μετακίνησής τους όσο και για την κάλυψη βασικών αγορών.

Η άνοδος των καυσίμων επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και περνά σταδιακά στις τιμές των σούπερ μάρκετ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Παράταση της στήριξης στους πληττόμενους κλάδους

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να παρατείνουν έως το τέλος του έτους τα στοχευμένα μέτρα στήριξης προς τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, εν μέσω των συνεπειών που προκαλεί στην ενεργειακή αγορά ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Τα μέτρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει ή ανακοινώσει φορολογικές μειώσεις και επιδοτήσεις για να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις στην αντλία.

Στη Γερμανία ανακοινώθηκε προσωρινή μείωση της φορολογίας στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο, από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2026. Το μέτρο, συνολικού κόστους 2,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει μείωση του ενεργειακού φόρου και την αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ισπανία έχει παρουσιάσει πακέτο στήριξης ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για μείωση των τιμών των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά ανά λίτρο και ειδική επιδότηση για τους περισσότερο πληττόμενους κλάδους.

Στην Πορτογαλία προβλέφθηκε επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο ντίζελ για κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η αλιεία και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Η Πολωνία είχε επίσης περιορίσει προσωρινά τον ΦΠΑ στα καύσιμα από το 23% στο 8%, μαζί με άλλες παρεμβάσεις συγκράτησης των τιμών.

Παρά τα μέτρα, αναλυτές εκτιμούν ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία επηρεάζει πλέον τις μετακινήσεις, τις τιμές των προϊόντων και συνολικά το κόστος ζωής στην Ευρώπη.

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