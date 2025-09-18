Σε κλοιό διαδηλωτών η Γαλλία – Κρας τεστ για τον Λεκορνί – Μέτρα ασφαλείας ανάλογα με αυτά των Κίτρινων Γιλέκων σε ισχύ

Την πρώτη του μεγάλη… δοκιμασία απέναντι στα γαλλικά συνδικάτα θα έχει την Πέμπτη ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς η χώρα παραλύει ξανά από μαζικές κινητοποιήσεις, ενώ ο Γάλλος πρωθυπουργός αναζητά τη στήριξη των Σοσιαλιστών για να βρει διέξοδο από την πολιτική κρίση που ανέτρεψε τους δύο προκατόχους του.

Η κλίμακα των διαδηλώσεων θα βοηθήσει τον νέο πρωθυπουργό να εκτιμήσει το βάθος της ευρείας δυσαρέσκειας σε όλη τη χώρα. Οι αρχές σχεδιάζουν να αναπτύξουν περισσότερα από 80.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 24 τεθωρακισμένα οχήματα σε όλη τη χώρα — μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος που σπάνια έχει παρατηρηθεί από τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019.

France’s new prime minister faces a bumpy ride with budget challenges and nationwide strikes ahead https://t.co/dVIKQ4ImFM — Daily Press (@Daily_Press) September 17, 2025

Εργαζόμενοι από τους τομείς των σιδηροδρόμων, της αεροπορίας και της εκπαίδευσης στη Γαλλία ετοιμάζονται να κατέβουν σε απεργία, κάτι που φαίνεται πιθανό να οδηγήσει τη χώρα σε σχεδόν πλήρη παράλυση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός συναντήθηκε με ηγέτες συνδικάτων τη Δευτέρα και με την ηγεσία των Σοσιαλιστών την Τετάρτη, στο πλαίσιο των αρχικών διαβουλεύσεών του, καθώς επιδιώκει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που θα μπορέσει να περάσει από το κοινοβούλιο της Γαλλίας.

▶️ France’s new prime minister faces a bumpy ride with nationwide strikes ahead https://t.co/GvfGiqtnme pic.twitter.com/fN7TDaBi7z September 17, 2025

Το κεντροαριστερό κόμμα ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα της συνεργασίας του — που είναι κρίσιμη για την πολιτική επιβίωση του Λεκορνί — είναι υψηλό.

«Οι Γάλλοι πρέπει να δουν το στρατόπεδο του [Προέδρου Εμανουέλ] Μακρόν να χάνει», δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Σοσιαλιστών στο POLITICO. «Πρέπει να πονέσει».

Ο ηγέτης του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ο οποίος στηρίζει τις απεργίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ότι ο Λεκορνί ήταν ασαφής σχετικά με τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό και πρόσθεσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να τορπιλίσει την κυβέρνηση για τρίτη φορά, αν οι διαπραγματεύσεις στραβώσουν.

«Αν [ο Λεκορνί] δεν είναι έτοιμος να ακούσει, θα τον ρίξουμε», επέμεινε ο Φορ την Τετάρτη.

Ο νέος πρωθυπουργός έχει πει ελάχιστα δημόσια για το σχέδιό του. Στην επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής δεσμεύτηκε για μια ρήξη με την προηγούμενη κυβέρνηση «τόσο στη μορφή όσο και στην ουσία» και τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα, το οποίο φέτος αναμένεται να φτάσει στο 5,4% του ΑΕΠ.

Ρυθμιστής ο Ολάντ και οι Σοσιαλιστές

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την Παρασκευή, μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, λόγω της προσπάθειάς του να περικόψει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά σχεδόν 44 δισ. ευρώ προκειμένου να συγκρατήσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

New French PM faces massive strikes amid perilous budget talks: Sébastien Lecornu is meeting with the Socialists ahead of a walkout that is expected to paralyze the country. https://t.co/tedZoQGXmY — Alicia Smith (@Alicia_Smith19) September 17, 2025

Αν και οι Σοσιαλιστές δεν έχουν αποκλείσει εντελώς τη συνεργασία με τον Λεκορνί, προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις με αιτήματα που είναι δύσκολο να αποδεχθούν τόσο το στρατόπεδο του Μακρόν όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι — μεταξύ αυτών, ένας ελάχιστος φόρος 2% σε όσους διαθέτουν περιουσία άνω των €100 εκατομμυρίων, πρόταση που εμπνεύστηκε και έκανε γνωστή ο Γάλλος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζούκμαν.

Υψηλότερη φορολόγηση των πλουσιότερων πολιτών της Γαλλίας αποτελεί ένα από τα αιτήματα όσων απεργούν. Στην αρχική τους ανακοίνωση, στις 29 Αυγούστου, πριν ο Λεκορνί αναλάβει από τον Μπαϊρού, τα συνδικάτα ζήτησαν από την κυβέρνηση να επενδύσει στο κοινωνικό κράτος, στην πράσινη μετάβαση και στην προσπάθεια επαναβιομηχάνισης της Γαλλίας. Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις περικοπές δαπανών που είχε προτείνει ο Μπαϊρού στον προϋπολογισμό.

Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, πλέον βουλευτής που συχνά βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την αριστερή πτέρυγα των Σοσιαλιστών, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικός συνομιλητής, σύμφωνα με άτομο κοντά στον Λεκορνί που μίλησε ανώνυμα στο POLITICO. Ο Ολάντ, αν και απέκλεισε οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση, έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τα τρέχοντα φορολογικά σχέδια του κόμματός του και διάθεση να συμβιβαστεί με λιγότερο φιλόδοξες αυξήσεις φόρων.

The new French prime minister is facing massive strikes amid the perilous budget talks.https://t.co/vMhvA38umn — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 17, 2025

«Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια νέα κατάρρευση της κυβέρνησης», δήλωσε η Καρόλ Ντελγκά, πρώην υπουργός του Ολάντ και εξέχουσα μορφή της μετριοπαθούς πτέρυγας των Σοσιαλιστών. «Χρειάζονται διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό προς όφελος του γαλλικού λαού — για να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη με τη σταθερότητα και να αποφευχθεί ο πανικός στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Άλλοι από την αριστερά της Γαλλίας ελπίζουν ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια της Πέμπτης είτε θα αναγκάσει τον Λεκορνί να υποχωρήσει σε ορισμένα αιτήματά τους, όπως η υψηλότερη φορολόγηση των πλουσίων και οι λιγότερες περικοπές δαπανών, είτε θα οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησής του.

Πάνω από 250 συγκεντρώσεις – Σε θέση μάχης τα συνδικάτα

Η Γαλλία προετοιμάζεται για νέες πανεθνικές απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις την Πέμπτη, που αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Όλες οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας ενώθηκαν στο κάλεσμα για δράση, κάτι που δεν έχει συμβεί από τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού το 2023.

Περισσότερες από 250 συγκεντρώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα, και οι αρχές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 800.000 ανθρώπους.

France faces nationwide strikes & protests Thursday over budget cuts. 80,000 police deployed, 800,000 expected to join. High risk of disorder; road, rail, & air travel disruptions likely. #France #Strikes #Protestshttps://t.co/4akMOZPQH9 — eTravel Technologies Inc. (@eTravelAlerts) September 17, 2025

Η απεργία στρέφεται ενάντια στα μέτρα του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, που προτάθηκαν το καλοκαίρι από τον πρώην πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, του οποίου η κυβέρνηση ανατράπηκε με πρόταση δυσπιστίας στις 8 Σεπτεμβρίου.

Αν και ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έσπευσε να αποσύρει μία από τις πιο αντιδημοφιλείς προτάσεις — την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών — δεν έχει αποκλείσει τις υπόλοιπες.

Αυτές περιλαμβάνουν αναμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας, αποσύνδεση των συντάξεων από τον πληθωρισμό και αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στις ιατρικές δαπάνες.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Το περσινό έλλειμμα έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν το διπλάσιο από το όριο της Ε.Ε. (3%), ενώ το δημόσιο χρέος ανέρχεται πλέον σε πάνω από €3,3 τρισ., δηλαδή περίπου στο 114% της οικονομικής παραγωγής.

Ο Μπαϊρού έχει υποστηρίξει ότι οι δραστικές περικοπές είναι αναπόφευκτες, παρουσιάζοντας σχέδιο μείωσης δαπανών κατά €44 δισ. έως το 2026.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι τέτοιες πολιτικές συνιστούν «πρωτοφανή αγριότητα» και στοχεύουν άδικα «τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους ασθενείς».

Η Σοφί Μπινε, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, χαρακτήρισε την υπαναχώρηση της κυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες αργίες «μια πρώτη νίκη» και απόδειξη ότι «βρισκόμαστε σε θέση ισχύος», αλλά προειδοποίησε ότι «κανένα από τα άλλα καταστροφικά μέτρα από το “μουσείο φρίκης” του Φρανσουά Μπαϊρού δεν έχει βγει από το τραπέζι».

Ακόμη και η παραδοσιακά μετριοπαθής CFDT έχει ενταχθεί στο κίνημα. Η ηγέτιδά της, Μαριλίζ Λεόν, υποστηρίζει ότι ο τρέχων προϋπολογισμός «δεν είναι συμβατός με την κοινωνική, φορολογική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη», καθιστώντας αναπόφευκτη τη συμμετοχή στην απεργία.

Για να κατευνάσει την κοινή γνώμη και τα συνδικάτα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε σχέδια για τον τερματισμό των «ισόβιων» παροχών προς πρώην πρωθυπουργούς.

Το 2024, το ετήσιο κόστος για το κράτος από τα προνόμια που χορηγούνται σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς εκτιμήθηκε σε σχεδόν €4,4 εκατομμύρια, με σχεδόν το ήμισυ αυτού του ποσού να δαπανάται για την αστυνομική τους προστασία.

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας: Παρίσι, Λυών, Μασσαλία, Τουλούζη, Νίκαια, Ρεν, Λιλ, Μονπελιέ, Νιμ και Περπινιάν.

Η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία έχει δημοσιεύσει έναν διαδραστικό χάρτη με λεπτομέρειες ανά περιφέρεια.

Στο Παρίσι, η πορεία θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. από την Πλατεία της Βαστίλης και θα καταλήξει στη Νασιόν μέσω της Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ.

Την ίδια ώρα, το αυτόνομο κίνημα «Bloquons tout» («Να τα μπλοκάρουμε όλα») ετοιμάζει αποδιοργανωτικές δράσεις στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών να κλείσουν τμήματα της περιφερειακής οδού του Παρισιού.

Διαταραχές στις συγκοινωνίες

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία θα επηρεαστεί σοβαρά: μόνο ένα στα τρία περιφερειακά τρένα TER θα λειτουργεί, ενώ ένα στα δύο δρομολόγια υπεραστικών τρένων θα πραγματοποιείται.

Τα ταχύτατα τρένα TGV (συμπεριλαμβανομένων των Lyria και Ouigo) θα αντιμετωπίσουν περιορισμένες διαταραχές. Ο σιδηροδρομικός φορέας SNCF διαβεβαιώνει ότι «όλοι οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας» και προσφέρει δωρεάν ανταλλαγές ή ακυρώσεις εισιτηρίων.

Στην περιοχή του Παρισιού, οι διαταραχές αναμένονται σοβαρές.

Rail, metro and more hit as France faces mass strikes on Thursday https://t.co/Wvnlp9a3om — Euronews Travel (@euronewstravel) September 17, 2025

«Το 90% των οδηγών του μετρό και το 80% των οδηγών των προαστιακών RER θα απεργούν», σύμφωνα με το συνδικάτο FO-RATP.

Μόνο οι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές μετρό (1, 4 και 14) θα λειτουργούν κανονικά. Οι υπηρεσίες λεωφορείων και τραμ θα είναι επίσης σημαντικά μειωμένες.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να κυλήσουν σχεδόν κανονικά, μετά την αναστολή της απεργίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Περίπου το ένα τρίτο των δασκάλων δημοτικών σχολείων θα κατέβει σε απεργία, σύμφωνα με το συνδικάτο FSU-SNUipp, το οποίο προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη πόρων στην εκπαίδευση.

Τα νοσοκομεία στην περιοχή του Παρισιού έχουν επίσης καταθέσει ειδοποιήσεις απεργίας σε όλο τον τομέα.

Οι φαρμακοποιοί σχεδιάζουν να κλείσουν σχεδόν όλα τα φαρμακεία (98%) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μείωση των κερδών από τα γενόσημα φάρμακα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις έξω από ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ανάλογα με αυτά των Κίτρινων Γιλέκων

Η κλίμακα της κινητοποίησης της 18ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεπεράσει εκείνη της 10ης Σεπτεμβρίου, όταν περίπου 200.000 άτομα διαδήλωσαν υπό το σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα», σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με φόβους για ταραχές, ο απερχόμενος Υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό ζήτησε από την αστυνομία να «αποτρέψει κάθε ζημιά» και να μπλοκάρει τις προσπάθειες να κλείσουν «ουσιώδεις υποδομές».

Οι αρχές θα αναπτύξουν τεράστια αστυνομική δύναμη: 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, υποστηριζόμενους από 24 τεθωρακισμένα οχήματα, 10 κανόνια νερού και drones παρακολούθησης — επίπεδο αστυνόμευσης «που δεν έχει παρατηρηθεί από τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων» το 2018–2019.

Τα κύρια σημεία έντασης αναμένονται στις μεγάλες πόλεις — ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου οι αρχές προετοιμάζονται για 30.000 έως 60.000 διαδηλωτές — καθώς και στις Ρεν, Ναντ, Τουλούζη, Ντιζόν, Λυών, Μονπελιέ και Μπορντό.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Το υπερπολυτελές βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ – Οι φιλοφρονήσεις, η κίτρινη τουαλέτα της Μελάνια και το μενού (Photos/Video)

Times: Ο Στάρμερ θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία

Η σφαγή στη Γάζα εκθέτει την Ευρώπη – Στα χαρτιά οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ, δεν θα εφαρμοστούν ποτέ