ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 21:22
ΚΟΣΜΟΣ

13.09.2025 21:07

Γαλλία: Οι απεργίες της 18ης Σεπτεμβρίου κρίνουν τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί ακύρωσε μέτρο του Μπαϊρού για τις αργίες

13.09.2025 21:07
Στα «κόκκινα» είναι η ένταση στη Γαλλία τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό.

Μετά τα πρόσφατα επεισόδια για τα μέτρα λιτότητας που προωθούσε η κυβέρνηση Μπαϊρού -και πιθανότατα θα συνεχίσει να ζητά και η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Λεκορνί, συνδικάτα έχουν προκηρύξει μαζικές απεργίες την 18η Σεπτεμβρίου όπου… όλη η Γαλλία θα είναι στους δρόμους.

ΜΜΕ στη χώρα μιλούν για μια ημέρα -σημείο καμπής- για τη χώρα καθώς θεωρούν πως ανάλογα την μαζικότητα που θα έχουν οι απεργίες, θα επηρεάσουν και τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό που έχει ρίξει δύο πρωθυπουργούς μέσα σε μερικούς μήνες.

Την ίδια ώρα, η χώρα χάνει την αξιοπιστία της στην οικονομία. Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, η οποία ωστόσο παραμένει σε επενδυτική βαθμίδα.
Η αβεβαιότητα ωστόσο στο πολιτικό σκηνικό, ανησυχεί έντονα ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Λεκορνί κόβει μέτρα του Μπαϊρού -Κανονικά οι αργίες

Ο Λεκορνί που ανέλαβε την πρωθυπουργία, καλείται να λύσει έναν δύσκολο γρίφο: Να χαλαρώσει την δυσαρέσκεια των πολιτών μειώνοντας τα μέτρα λιτότητας των 44 δισεκ. που προβλέπει ο προϋπολογισμός, αλλά παράλληλα να ξοδέψει και πολλά δισ. για εξοπλιστικά προγράμματα που έχει προαναγγείλει ο Μακρόν αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Provence ανακοίνωσε το πρώτο του -μικρής βέβαια ουσιαστικής σημασίας- μέτρο: είπε ότι αποσύρει το σχέδιο που είχε προτείνει ο Μπαϊρού το οποίο προέβλεπε τη μείωση δύο δημόσιων αργιών από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Αναλυτές τονίζουν ότι η γαλλική κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην απαίτηση των αγορών για δημοσιονομική πειθαρχία και στην κοινωνική ανάγκη για δικαιοσύνη και συνοχή, δύσκολο εγχείρημα για οποιονδήποτε πρωθυπουργό, με τον Λεκορνί να μπαίνει από νωρίς στα βαθιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 21:21
